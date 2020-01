Marvel: el actor que interpreta a ‘War Machine’ habló sobre el futuro del personaje en el UCM.

Tras los últimos eventos que se presenciaron en Avengers: Endgame, el futuro de algunos de los personajes más poderosos del UCM aún es incierto, incluyendo a James Rhodes, nombre original de ‘War Machine’.

Aunque el actor Don Cheadle no ha mencionado nada sobre su futuro, todos los fanáticos saben que este es incierto por la no presencia de Iron Man, un compañero que tuvo durante todo el tiempo que grabó para Marvel. Debido a esto, Cheadle aprovechó una entrevista para revelar que es lo que le gustaría para su personaje en el futuro.

“Si fuese a haber una, me gustaría profundizar realmente en él y quizás encontrar incluso algo a lo que se sintiera más cercano que a quién lo estaba en la primera de Iron Man. Creo que ahora puedo ir a donde quiera con él.”

Curiosamente, Cheadle no participó en la película que hace mención, por el hecho que en ese momento su personaje era interpretado por Terrence Howard. Debido a los problemas entre Howard y Marvel Studios, Cheadle fue llamado para sustituir al actor que interpretaría hasta el día de hoy a ‘War Machine’.

Además, se le preguntó sobre si le gustaría el regreso de ‘War Machine’ en una nueva serie de Disney+ o en una película. El actor afirmó que aun no piensa en ello.

“En realidad no lo sé. No he pensado mucho sobre en dónde sería o si alguna vez habrá algo. Es un viaje de 11 años.”