No es una muerte más en el UCM. El asesinato de John Walker (Wyatt Russell) a un cabecilla de los Flag-Smashers en una plaza de Letonia en The Falcon and the Winter Soldier podría significar el inicio de un segundo Civil War en el Universo Cinematográfico de Marvel.

El Acuerdo de Sokovia dividió a los Vengadores de Marvel. Hubo quienes estaban a favor del registro de superhéroes para que estén a las órdenes de las Naciones Unidas, mientras otros se negaron a que los Vengadores estén bajo el mando de políticos potencialmente corruptos. Es así como Iron Man y Capitán América formaron sus bandos y lucharon en Civil War.

Ahora, en la serie The Falcon and the Winter Soldier, Sam Wilson y Bucky Barnes fueron perdonados por haber apoyado clandestinamente al Capitán América. Sin embargo, el resto del Team Capi pueden estar sujetos a un control más estricto por parte del gobierno para que los civiles no vuelvan a estar en peligro.

Lastimosamente, esto último fue lo que sucedió en el quinto episodio de la serie de Marvel Studios. John Walker, dolido por la muerte de su compañero Battlestar, asesinó a un Flag-Smasher sin piedad en plena vía pública. Aunque fue reprendido y despojado de su identidad como Capitán América, el gobierno estadounidense podría ser más estricto con el Acuerdo de Sokovia y redactar una versión más exigente.

MARVEL | WandaVision en la fórmula

Dado que los héroes nunca reconciliaron realmente sus diferencias sobre la supervisión del gobierno, es posible que se encuentren en desacuerdo entre sí por el mismo problema que tuvieron en Civil War. Además del episodio de John Walker, las intenciones de controlar a los Vengadores serían más razonables luego de que Scarlet Witch secuestrara a todo el poblado de Westview.

¿Ustedes qué opinan? ¿Será que el gobierno tratará de controlar a los Vengadores otra vez? Walker y Scarlet Witch están dando buenas razones para considerar a los superhéroes de Marvel como una amenaza y aún quedan varias películas más para saber qué más hay en juego luego de los Acuerdo de Sokovia y la situación legal de cada personaje.

