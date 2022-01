Los seguidores de Marvel siguen teorizando sobre los viajes en el tiempo en Avengers: Endgame y las funciones de la Agencia de Variación Temporal (AVT), un organismo que debutó en Loki como los responsables de evitar líneas alternativas que atenten a la Línea Sagrada del Tiempo. Entonces, ¿cómo es que Thanos no fue intervenido por la AVT si viajó de un universo a otro para acabar con los Vengadores?

El primer episodio de la serie Loki explica que la AVT no intervino en los viajes temporales de los Avengers en Endgame, porque eso estaba planeado en la Sagrada Línea del Tiempo; sin embargo, la agencia no explica específicamente por qué no detuvo a Thanos.

Ahora, si la AVT autorizó los viajes temporales de los Avengers porque estaba “escrito” en el destino, ¿por qué Loki sí fue intervenido si su escape era parte del destino en las operaciones de los Vengadores? Si el escape de Loki no formaba parte de la Línea Sagrada del Tiempo, la respuesta de los Avengers para conseguir el Teseracto era una respuesta a esa ramificación, es decir, una consecuencia del evento nexus que condenó a Loki.

¡Nada tiene sentido! Una explicación sería que la Línea Sagrada del Tiempo era, en realidad, una línea de sucesos que la AVT y He Who Remains alteraba a su antojo dentro de los límites para evitar el caos multiversal. Marvel no explica que así sea, pero se puede suponer ya que He Who Remains podía anticiparse a los hechos hasta el momento de su muerte.

MARVEL | Temporada de Hawkeye

¿Realmente vale la pena una segunda temporada de Hawkeye? La verdad que no hay mucho por dónde empezar teniendo en cuenta que Marvel Studios tendrá más series por realizar. Una de esas es Echo, la supuesta villana principal hasta que apareció Kingpin, por lo que Hakweye merece un análisis detallado para resolver los cabos sueltos de la trama.

Una gran duda es sobre qué será de Yelena Belova, la nueva Black Widow que ahora sí entiende lo sucedido con su hermana Natasha Romanoff. Quizá Belova acuda donde Valentina Allegra de Fontaine para confrontarla. Recordemos que esta última engañó a Belova haciéndole creer que Hawkeye mató a su hermana.

