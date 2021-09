Ya estamos a mitad de temporada de What If...?, la serie animada de Marvel, y hay cosas que merecen ser atendidas según los fanáticos que esperaban algo más tras cada episodio, especialmente por haberse estrenado después de la serie Loki y el concepto del Línea Sagrada del Tiempo.

Quedó claro en Loki que la línea temporal no tiene nada de sagrada y solo era un invento de He Who Remains para evitar la guerra multiversal. Fue en este punto donde What If...? entra en escena para traernos suposiciones de lo que hubiese ocurrido en realidades alternativas. El concepto es bueno, pero falló en la ejecución de las tramas.

El problema con What If...? es que la trama en realidad tiene poca importancia respecto al UCM, ya que no se derivan de eventos reales que podrían haber ocurrido de manera realista.

El programa hubiese quedado mejor si realmente corrían el riesgo de que la trama suceda en cualquier momento de la línea de tiempo del UCM. En los cómics, por ejemplo, hay eventos alternativos que fueron tan populares que acabaron siendo canon en Marvel Comics. Esto es algo que la comunidad no espera que suceda con What If...?, aunque hay que dar el beneficio de la duda hasta el último capítulo.

Los responsables de la serie, además, han reiterado que What If ...? es fundamental para la historia general del UCM, pero en este momento no parece ser el caso. No queda otra que esperar a la segunda temporada para evaluar si es que las cosas están tomando un sentido entre tantas historias alternativas.

WHAT IF | Personajes y actores del sexto episodio

El episodio presenta numerosas historias y escenarios de MCU superpuestos, que van desde Stark Industries hasta Birnin Zana. Como resultado, numerosos personajes familiares reaparecen en diferentes contextos, incluidos algunos que salieron de la MCU hace mucho tiempo.

El Vigilante - Jeffrey Wright

Killmonger – Michael B. Jordan

Happy Hogan – Jon Favreau

T’Challa/Black Panther – Chadwick Boseman

Queen Ramonda – Angela Bassett

Okoye – Danai Gurira

Ulysses Klaue – Andy Serkis

James Rhodes – Don Cheadle

Jarvis – Paul Bettany

Christine Everhart – Leslie Bibb

T’Chaka – John Cani

Tony Stark/Iron Man – Mick Wingert

Obadiah Stane – Kiff Vandenheuvel

Pepper Potts – Beth Hoyt

General Ross – Mike McGill

Shuri – Ozioma Akagha

