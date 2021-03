Ya van dos episodios de The Falcon and the Winter Soldier, la nueva producción de Marvel para la plataforma Disney Plus, y ninguno de los protagonista tiene posesión del escudo del Capitán América (Chris Evans), el cual fue entregado a Falcon al final de Avengers: Endgames. ¿Cómo terminará la temporada para que ambos vuelvan a tener el escudo?

La forma más fácil, o el proceso más claro cuando se trata de teorizar, sería que simplemente el gobierno descarte a John Walker como el sucesor de Capitán América. Por las imágenes de los avances, sabemos que el escudo del Capi vuelve a estar en poder de Sam Wilson y Bucky Barnes. Solo sería cuestión de tiempo para saber cómo es que el escudo regresa a quien originalmente heredó el escudo del Capi.

Es cierto que Walker tiene casi la garantía de no renunciar voluntariamente a la posesión del escudo, especialmente después de que el programa narrara su historia más íntima. Quizá haya otro escudo más que aún no sepamos.

El último episodio de The Falcon and the Winter Soldier presentó a Isaiah Bradley (Carl Lumbly), un súper soldado que también fue utilizado por el gobierno estadounidense en la época de la Guerra de Corea. Quizás Bradley todavía tenga un escudo de los tiempos de guerra y eventualmente se lo regale a Falcon más adelante en la serie.

Sabemos que Marvel ha creado tomas especiales para trailers antes, por lo que es posible que el escudo que hemos visto lanzar a Sam y Bucky no sea el escudo del Capitán América, sino otro usado por Bradley para así despistar a los fans.

El tercer episodio de The Falcon and the Winter Soldier se estrenará el viernes 2 de abril. Los capítulos anteriores pueden verse en Disney Plus.

MARVEL | Mejor episodio de todos

¿El capítulo perfecto? Han pasado varios días desde el estreno del segundo capítulo de la serie The Falcon and the Winter Soldier y la crítica parece encantada. La web de Rotten Tomatoes, dedicada a la crítica de series y películas, registra un 100% de aceptación para la nueva aventura de los Vengadores en la plataforma de Disney Plus.

El segundo episodio lleva por título The Star-Spangled Man y ha destacado por introducir al nuevo Capitán América a través de John Walker, un personaje clásico de los cómics de Marvel, y a Power Broker como el antagonista principal de la temporada.

El capítulo mantiene el 100% de aceptación en Rotten Tomatoes luego de 26 críticas especializadas, obteniendo así la mejor puntuación de todas las entregas de las series televisivas de Marvel desde WandaVision.

“Parece que gran parte del éxito de este programa dependerá de la química de acción de amigos entre Anthony Mackie y Sebastian Stan, y la buena noticia es que hasta ahora es bastante fuerte”, señalan desde The New York Times.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.