Black Widow es una de las películas más golpeadas por la pandemia. Marvel tuvo que retrasar su estreno, por lo que la comunidad aún no tiene una idea clara del futuro de la UCM. Sin embargo, hay una pequeña esperanza: la presentación anual del Investor Day de Disney.

El evento es importante para los fans de Marvel, porque se anunciarán las próximas novedades de las plataformas Hulu, ESPN, Star y Disney+. Los rumores apuntan a que los ejecutivos están cada vez más dubitativos sobre si Black Widow podría, finalmente, llegar al catálogo.

El plan sería hacer que el estreno de Black Widow, el estreno más esperado por los fans de Marvel después de la muerte de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) en Avengers: Endgame, sea en simultáneo en streaming y las salas de cine.

Marvel retrasó Black Widow en varias oportunidades. El estreno original estaba programado para mayo de 2020; sin embargo, el coronavirus ha hecho que ahora la película pueda ser vista el 7 de mayo de 2021.

El retraso de Black Widow significa que Marvel hará demorar los lanzamientos de las películas de la Fase 4. The Eternals, que iba a estrenarse en noviembre de este año, llegará recién el 5 de noviembre de 2021. Los mismo puede decirse de Shang Chi and the Legend of the Ten Rings que se estrenará el 9 de julio de 2021.

Marvel Studios | Estrenos

Black Widow - 7 de mayo del 2021

Eternals - 5 de noviembre del 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 9 de julio del 2021

Tercera película de Spider-Man - Fecha tentativa para diciembre del 2021

The Falcon and The Winter Soldier - 2021

WandaVision - Se filtró en el tráiler que llegaría en octubre del 2020.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Sin fecha

Thor: Love and Thunder - Sin fecha

Capitana Marvel 2 - Sin Fecha

Black Panther 2 - Sin fecha, posiblemente cancelado

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 - Sin fecha