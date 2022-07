Tras el chasquido de Hulk en “Avengers: Endgame”, el Universo Cinematográfico de Marvel se ha vuelto un lugar cada vez más extraño. Tan solo en “Avengers: Endgame”, vimos que Scarlet Witch creó una dimensión de bolsillo con sus poderes, en donde toda una ciudad se modificó a conveniencia de ella.

Por otro lado, “Loki”a brió la caja de Pandora de los viajes en el tiempo. Al eliminar a Khan el Conquistador, todo puede suceder entre las diferentes líneas del tiempo, inclusive una guerra entre las variantes de Khan.

Hasta el momento, contamos con energía que puede crear dimensiones y los viajes en el tiempo. No obstante, en “Doctor Strange un the Multiverse of Madness” vemos a la primera superheroína que puede crear portales a diferentes universos.

Como si esto fuera poco, “Ms. Marvel” rompe con las reglas de los viajes en el tiempo al cambiar el pasado y también introduce una dimensión extra, en donde viven los Djinn, que deseas consumir la Tierra

El gran problema de la fase 4 de Marvel Studios

En algún momento Marvel deberá afrontar todos los conceptos que está introduciendo en el UCM y hasta ahora parecen simplemente elementos que ayudan a que los guiones o las tramas de las producciones sigan adelante.

Recordemos también que hay un Celestial muerto a la mitad de varios océanos y ninguna serie o película posterior a “Eternals” lo ha mencionado.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.