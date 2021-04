El UCM se ha tomado libertades para explicar el origen y las motivaciones de los superhéroes. Las historietas de Marvel son más profundas y cuentan con detalles que muy difícilmente veremos en la pantalla grande o en las series de Disney Plus. Es así como ahora muchos se preguntan sobre cómo es que John Walker, el nuevo Capitán América en The Falcon and the Winter Soldier, se transforma en villano según los cómics.

El cuarto capítulo de The Falcon and the Winter Soldier muestra a un John Walker (Wyatt Russell) iracundo y con sed de venganza. Él protagonizó la escena más sangrienta de todas al asesinar a un miembro de los Flag-Smashers en plena vía pública luego de haber presenciado la muerte de su compañero Battlestar. Quedo claro, entonces, de que Walker ya no es el buen soldado de antes, sino un ser oscuro y lleno de odio.

Si revisamos los cómics de Marvel, Walker perdió la paciencia y mató accidentalmente a golpes a un villano llamado Profesor Power. Ahora, respecto a qué accionó el lado perverso de John Walker, en las historietas no es la muerte de Battlestar, tal como sucede en la serie, sino la muerte de sus padres.

MARVEL | Los padres de Walker

Los supervillanos Left-Winger y Right-Winger descubrieron la identidad real de Walker cuando este hacía de Capitán América. Al revelarse a la opinión pública, la organización terrorista Watchdogs asesinó a los padres de Walker. En venganza, Walker arremetió con suma violencia y asesinó a nueve de los Watchdogs.

La muerte de la familia de John Walker. (Fuente: Marvel)

La muerte de los padres de Walker a causa de él, junto con las presiones de ser el Capitán América, tuvo un efecto perjudicial en su psique. Después de acabar con Left-Winger y Right-Winger, el estado mental de Walker continuó deteriorándose hasta que Steve Roger, el Capitán América original, tuvo que derrotarlo.

Esperamos que ahora sí las cosas estén más claras por si te preguntas la relación entre The Falcon and the Winter Soldier y los cómics de Marvel. No te pierdas el siguiente episodio de la serie este viernes por Disney Plus.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.