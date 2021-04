¿Será acaso que Marvel está metiendo la pata con el nuevo Capitán América, el personaje secundario de la serie The Falcon and the Winter Soldier? Auque muchos critiquen a la interpretación de Wyatt Russell, Marvel parece tener una respuesta para todo acerca de la continuación del Capi en la Fase 4 sin el querido Steve Rogers.

Russell se sinceró en una entrevista con Entertainment Tonight y confesó que no está tratando de ser el Capitán América de Chris Evans, el mismo que hemos visto en los Avengers, y ese “es el punto” para entender por qué su personaje cae antipático para los seguidores más fieles de Marvel.

Después de que el militar John Walker (Russell) recibe el manto y el escudo de un Steve Rogers (Evans) retirado, el nuevo Capitán América es respaldado por el gobierno y le dice a Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan) que no está “tratando de ser Steve. No estoy tratando de reemplazar a Steve. Solo estoy tratando de ser el mejor Capitán América que puedo ser”.

Al respecto, Russell reveló más detalles de cómo fue su acuerdo con Marvel. “El entendimiento de Marvel fue, ‘Mira, esto obviamente no está tratando de hacer lo que hizo Chris Evans’. ‘Está bien, genial’”, dijo Russell. “Y haces lo tuyo y creo que es algo divertido para la gente (...) ‘Bueno, ¡tú no eres ese tipo!’ Ese es el punto. Es algo así con lo que se está jugando. Es divertido ser el saco de boxeo de Marvel por un minuto”.

MARVEL | La diversión de Russell

Russell, además, es consciente de que no es del agrado de todos, pero de eso se trata tu personaje. “Nunca he interpretado a una persona muy desagradable, así que ha sido divertido (risas). Ha sido muy divertido, tengo que ser honesto, haber sido recibido de esa manera. Y luego hay otros momentos como, ‘Soy un buen chico’”, señaló.

Los primeros tres episodios de The Falcon and the Winter Soldier están disponibles en Disney Plus.

