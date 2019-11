Avengers: Endgame llegó a los cines como el capítulo final de la Fase 3 del UCM. En la Comic Con 2019 se presentaron las nuevas producciones en camino para la Fase 4, estas incluyen algunas series con los personajes icónicos que vimos en el cine.

Entre las series que tienen planeadas para el 2020 se encuentra The Falcon and the Winter Soldier. Allí se presentará el legado que dejó Capitán América tras lo sucedido contra Thanos. Recordemos que él decidió quedarse en el pasado y envejecer.

Según las imágenes de Avengers: Endgame, Steve Rogers decidió darle su escudo a Falcon y no a Winter Soldier, su mejor amigo. Ambos personajes integrarán un nuevo grupo de héroes en la serie de Disney.

Los mismos actores Anthony Mackie y Sebastian Stan compartieron en sus cuentas de Twitter la nueva aventura que están por iniciar. Estas son las primeras imágenes del rodaje de a nueva serie de Marvel.

El estreno de “The Falcon and the Winter Soldier” estaría planeado para septiembre del 2020.