Nuevo tráiler de WandaVision confirmaría la introducción de estos dos héroes de Marvel

Más pistas sobre la serie WandaVision, producida por Marvel en exclusiva para la plataforma Disney+. Una corta escena del segundo tráiler confirmaría la aparición de Billy y Tommy, los hijos de Wanda (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany) en las historietas.

En la última escena del avance de WandaVision, muestra a los héroes principales de Marvel viendo a través de la ventana mientras una voz en off intenta animarlos para luchar contra un villano invisible.

Si están atentos, notarán que al fondo hay una foto familiar. Luego de ampliar la imagen, los fans de Marvel notaron a Wanda sentada detrás de uno de sus hijos siendo adulto. Esta pista es importante, porque significa que veríamos el crecimiento de Billy o Tommy desde bebes, tal como se observó en el primer avance de WandaVision.

Según las historietas de Marvel, Billy y Tommy fueron creados con los poderes de Wanda y la esencia de vida de Mefisto. No se sabe con precisión si los hijos de Wanda formarán parte del UCM, tal como sucede en los comics.

WandaVision podrá verse en Disney+ en 2021.

MARVEL | Daredevil

Siguen los movimientos en Marvel, específicamente en la próxima película de Spider-Man. El actor Charlie Cox, quien hace de Daredevil, tendría una aparición en la tercera entrega del Hombre Araña.

La posible aparición de Cox en la megaproducción de Marvel fue publicada por el portal Murphy’s Universe, por lo que se trata de solo un rumor en Hollywood. La cuenta de Discussing Film en Twitter agrega, incluso, que Alfred Molina (miembro del elenco de la cinta del Hombre Araña en 2004) aparecería en Spider-Man 3 como Otto Octavius.

Hay que tener en cuenta que Cox declaró para ComicBook que no está involucrado en Spider-Man 3 de Marvel. “No había escuchado esos rumores, pero ciertamente no es con mi Daredevil. No estoy involucrado en eso. Si eso es cierto, no es conmigo. Es con otro actor”, señaló.