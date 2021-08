Llegó el momento de responder las preguntas principales de What If...?, la serie animada de antología que acaba de estrenarse en la plataforma Disney Plus. El episodio no solo establece cómo funcionará el programa, reflejando lo que sucede con la línea de tiempo a raíz del final de Loki y la apertura del multiverso, sino que arranca con la versión alternativa de Peggy Carter en el UCM.

A través de una serie de acontecimientos desencadenados por un evento nexus (Peggy se queda en la habitación junto con el experimento del Dr. Erskine), la agente Carter se convierte en la Capitana Carter en el lugar de Steve Roger.

La línea del tiempo tiene lugar en junio de 1943, el mismo día en que Steve Rogers se convirtió en Capitán América. Según la adaptación del cómic de First Avenger, la fecha exacta es el 22 de junio. Los eventos del episodio reflejan la línea de tiempo del Capitán América: El primer vengador , con la fuga de Bucky Barnes de la instalación de armas de Hydra en Austria el 3 de noviembre.

WHAT IF...? | Tráiler de la serie de Marvel

Después tenemos la “muerte” de Red Skull que es antes de 1945 y, décadas más tarde, la Capitana Carter reaparece al otro lado del portal del Tesseract después de haber vencido a Shuma-Gorath para encontrarse con Nick Fury y Hawkeye en la actualidad tras “casi 70 años”, es decir, un punto similar al de los Avengers de 2012.

Es interesante que no haya muchos cambios en términos de los eventos clave de la línea de tiempo, aparte de quién interpreta cada papel. Esto adelante que los otros episodios de What If ...? están repartidos por la línea de tiempo principal de Marvel Cinematic Universe.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.