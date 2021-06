Marvel: el primero episodio de Loki contó con escenas eliminadas de Avengers: Endgame

¡Ojo a los detalles! El episodio de estreno de Loki presentó imágenes no utilizadas de Avengers: Endgame. La tercera serie de televisión de Marvel Studios para Disney Plus ya ha comenzado, marcando el regreso del Dios de las Travesuras al MCU. La historia transcurre en una línea temporal alternativa y hace de agente no oficial del Time Variance Authority (TVA).

Recordemos que Loki murió en la línea de tiempo principal de MCU en Avengers: Infinity War, por lo que estamos viendo la versión de 2012, antes de la redención y luego de no invadir la Tierra con la ayuda de los secuaces de Thanos.

La directora Kate Herron contó a Insider que no simplemente reutilizaron las imágenes de la película de 2019. En cambio, “en realidad fue un híbrido realmente divertido” de clips filmados por los hermanos Russo, tanto usados como sin usar en el corte final.

“Fue muy divertido. Quiero decir, qué placer como director tener acceso a la biblioteca de las prisas de todos estos otros cineastas brillantes. Eso fue lo realmente divertido con la apertura, fue poder mostrar ese momento que todos conocen tan bien, pero desde un punto de vista completamente diferente. Como que ves este momento en el tiempo, y luego es a través de una perspectiva diferente. Creo que eso definitivamente se hizo eco en el resto del episodio”, declaró.

El primer episodio de Loki ya está disponible en Disney Plus. Cada capítulo se estrenará el miércoles.

MARVEL | Viajes en el tiempo

Marvel acabó con todas estas dudas de los viajes en el tiempo de Endgame gracias a la afirmación de la Agencia de Variación Temporal, de que absolutamente todo en el plan de los Vengadores sucedió según lo previsto. Ocurre que todo era parte del plan de los Guardianes del Tiempo para preservar la línea de tiempo principal y, por lo tanto, ninguna de sus actividades durante el atraco puede clasificarse como una abominación.

No hay ninguna falla en la lógica general en su mayor parte, ya que encaja con lo que The Ancient One le dijo a Bruce Banner sobre poder restaurar la línea de tiempo devolviendo lo que se tomó (las Infinity Stones), pero la regla absuelve de manera crucial la desviación del Capitán América al volver con Peggy.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.