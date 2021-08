El segundo episodio de What If...?, la serie exclusiva de Marvel para la plataforma Disney Plus, muestra a T’Challa convirtiéndose en Star-Lord en lugar de Peter Quill. ¿Cómo es que este detalle cambia el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel?

ALERTA DE SPOILER

El capítulo de Marvel empieza con T’Challa siendo secuestrado por Yondu y los Ravagers en 1988 en lugar de Peter Quill. Esta versión wakandiana de Star-Lord es muy diferente a la que los espectadores conocieron por primera vez en Guardianes de la Galaxia.

Veamos cuáles fueron las principales consecuencias de T’Challa en el universo.

Los Ravagers como fuerza para el bien

Yondu no pudo resistir el entusiasmo y optimismo de T’Challa, por lo que la organización criminal se transformó en una especie de Robin Hood cósmico. Una de las intervenciones más llamativas vio a los Ravagers evitar la invasión Kree de Kylos, lo que significa que Drax nunca perdió a su familia.

Thanos renuncia a reequilibrar el universo

T’Challa confrontó a Thanos en un debate filosófico, destacando con éxito las fallas en el plan del Titán Loco para borrar la mitad de la vida en el universo. El Titán Loco sigue atraído por esta idea a un nivel instintivo, lo que refleja su sed de sangre más que cualquier otra cosa, pero parece que la apelación de T’Challa a la lógica lo persuadió de frenar sus impulsos más viciosos.

El Coleccionista es el señor del crímen

El Coleccionista se vuelve un ganster peligroso con ayuda de la Orden Negra y obtiene más reliquias del Universo de Marvel, como el Necrosword de Hela, personaje de la franquicia de Thor.

La situación de Thor

Como el segundo episodio transcurre 20 años después del secuestro de T’Challa, la línea temporal ubica al UCM en 2008, una fecha clave para Thor. Lo más lógico es pensar que el Coleccionista contactó con el dios asgardiano antes de que fuera desterrado en Midgard (la primera película de Thor se estrenó en 2011). La presencia del Mjolnir bien puede indicar cómo el Coleccionista expandió su esfera de influencia.

MARVEL | Los datos ocultos del primer episodio

El escudo del Capi

El Coleccionista también posee el escudo del Capitán América. Esto confirma que sus agentes han visitado la Tierra, aunque no hay evidencia de que operaran abiertamente. Su interferencia significa que es muy probable que el Capitán América no sobreviviera al hielo o se descongelara en circunstancias controladas.

La Piedra del Poder

La Piedra de Poder estaba escondida en el planeta Morag, un escondite perfecto porque sus mareas hacen que el templo solo esté expuesto una vez cada 300 años, y en la línea de tiempo principal, eso sucedió en 2014 (Avengers: Endgame), no en 2008. Quizá esos 300 años solo eran una referencia y no un tiempo exacto para conseguir la gema.

Los Guardianes de la Galaxia nunca existieron

Peter Quill está en la Tierra, Gamora no se ve, pero Nebula parece estar operando en el mercado negro como un posible interés amoroso para T’Challa. Rocket Raccoon, Groot y Gamora ni se mencionan. Todo esto se debe a que los Ravagers asumieron el rol de los guardianes en What If...?

Wakanda apuesta por la exploración espacial

El secuestro de T’Challa cambió la historia de Wakanda, por lo que los avances tecnológicos tenían como objetivo la búsqueda del personaje en los confines del universo.

Ego llega a la Tierra

En la película Guardians of the Galaxy Vol. 2, Ego no busca a su hijo Peter Quill porque lo ama, sino porque desea usarlo para aumentar su propio poder y amenazar a toda la galaxia. Si bien es posible que Ego tenga éxito en esta línea de tiempo, es más probable que sea una configuración para la próxima aventura de T’Challa, una que podría unir a los Revengers y los wakandianos.

