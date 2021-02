Marvel: el séptimo episodio de WandaVision hace que tenga conexión con Loki y Ant-Man 3

La serie WandaVision, la producción exclusiva de Marvel para la plataforma Disney Plus, tendrá conexión con Doctor Strange and the Multiverse of Madness y la tercera entrega de Spider-Man. Sin embargo, el séptimo episodio añade a esta fórmula dos obras más de Marvel Studios.

El falso comercial del antidepresivo llamado Nexus y el hecho de que Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) es un “Nexus Being” hace que WandaVision tenga vínculos con la próxima serie de Disney Plus Loki y la tercera entrega del Hombre Hormiga, Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Un Nexus Being es una persona tan poderosa que puede alterar las probabilidades fundamentales del universo, esencialmente, reescribir la realidad; una persona que básicamente es el punto focal del universo.

En las historietas de Marvel, cada universo tiene uno de estos seres, lo que significaría que Wanda es el Ser Nexus para el UCM que hemos estado viendo desde Iron-Man en 2008 (Tierra-616 en los cómics).

WANDAVISION | Conexión con Loki

Siguiendo con las publicaciones de la Casa de las Ideas, uno de los grupos que monitorea a los Nexus Beings es el Time Variance Authority (TVA), el mismo que aparece en el tráiler de la serie Loki después de que roba el Tesseract en Avengers: Endgame.

Dicha agrupación de Marvel es el comité de supervisión del multiverso. Son responsables de garantizar que no se alteren las líneas de tiempo y tienen la capacidad de “podar” las líneas de tiempo consideradas demasiado peligrosas para existir.

WANDAVISION | Conexión con Ant-Man

Ahora, la conexión con Ant-Man and The Wasp: Quantumania vendría por parte de Kang the Conqueror, quien será el antagonista y otro Nexus Being según las historietas de Marvel. La tercera película de Ant-Man hará que el Reino Cuántico sea clave para el desarrollo de la trama, y sabemos por Endgame que el tiempo y el espacio operan a nivel subatómico.

A pesar de que nunca tuvo la intención de iniciar la Fase 4 , eso no ha impedido que “WandaVision” plante algunas semillas en cuanto a hacia dónde se dirige la MCU en los próximos años.

Los siete episodios de WandaVision están disponibles en Disney Plus. La séptima entrega sale el próximo viernes.

