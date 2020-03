Marvel: el traje de Hawkeye diseñado por Matt Fraction aparecería en la serie de Disney+.

Disney+ es la nueva plataforma de video que promete destronar a Netflix y Amazon Prime. Lo más interesante son las series que pertenecerán a la Fase 4 del UCM, entre ellas ‘Hawkeye’.

Sabemos que la serie de TV ‘Hawkeye’ estará inspirada por el arte de Matt Fraction en los cómics del personaje. Hemos podido concretar esto cuando se presentó la serie con un logotipo inspirado en los diseños de David Aja, y con el tiempo se ha podido corroborar que otros personajes también contarán con estas referencias de los cómics.

Sin embargo, un nuevo rumor indica que Clint Barton usará el traje de Halcón en esta nueva serie, el cual se trata de un traje negro con una camiseta sin mangas y un logotipo púrpura que llevará estampado en el pecho.

Además, la fuente que publicó el rumor afirma que si Barton no llega a vestir este traje en su nueva serie, posiblemente sea visto momentáneamente en uno de los seis episodios que tendrá.

Del mismo modo, también se ha confirmado que el traje negro de U.S Agent de los cómics también podría aparecer en la serie ‘The Falcon and the Winter Soldier’.

Por el momento, solo es una especulación y no podemos confirma al 100% esta noticia. Sin embargo, llama mucho la atención que la fuente aclara que aún no conoce el tiempo que aparecerá este nuevo traje en la serie de Hawkeye.