Tras Avengers: Endgame, se reveló que tres importantes Vengadores dejaron oficialmente el equipo. Capitán América se retiró, mientras que Iron Man y Black Widow fallecieron en el proceso de revertir el chasquido de Thanos.

De esta forma, Marvel da un paso al futuro equipo de Vengadores. Muchos fans creen que en las siguientes películas del UCM se presentará un nuevo equipo llamado New Avengers, los cuales tendrían en sus filas pintorescos personajes como Ms. Marvel.

Este último personaje es el protagonista de una serie animada en Disney Plus y también en el juego para PlayStation 4, Xbox One y PC llamado “Marvel’s Avengers”. No sería descabellado pensar que pronto se sumará a la películas de Marvel o alguna versión ’live action’ en Disney +.

Pero ¿cómo puede influir la historia del juego en el UCM? Pues hay varios detalles del final del juego que servirían mucho para expandir la historia de estos superhéroes. En primer lugar está el villano MODOK, quien es el boss final y un carismático villano que se acomodaría a esta Tierra del futuro que se vio en Spider-Man: Far From Home.

Por otro lado, A.I.M. o I.M.A., la organización de villanos que utilizan la tecnología como principal arma, sería una gran adquisición para el UCM debido a que en Far FRom Home ya vimos que el enemigo no tenía poderes sino que sacó provecho de la tecnología de Stark para su propio beneficio.