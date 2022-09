No cabe duda que el Universo Cinematográfico de Marvel está de cabeza. Mientras que Doctor Strange y Wong se encargan del tema de la colisión de multiversos, Loki tiene temas pendientes con la TVA, quienes controlan el tiempo, y entre tanto se cocina un conflicto con seres alienígenas en la Tierra en “Secret Invasion”.

Si has visto la cinta “Capitana Marvel”, quizás sabes que los Skrull, la raza alienígena que escapaba de los Kree, llevan décadas en el planeta. Inclusive, volvieron a aparecer en “Spider-Man: Far From Home” para revelar que Nick Fury se encuentra orbitando la Tierra junto a ellos en una misión secreta.

Por lo pronto, no se sabe exactamente qué es lo que detonará este conflicto con los Skrull; no obstante, el primer tráiler oficial que compartieron durante el D23 Expo ya ofrece algunas pistas.

Comienza el material con imágenes de Fury bajando de una nave y seguidamente va en busca de Maria Hill, su compañera en S.H.I.E.L.D. Tendrán que reunir a un nuevo equipo de agentes secretos para investigar este caso.

Entre los actores nuevos de la cinta está Emilia Clarke, actriz que saltó al estrellato con Juego de Tronos. No se conoce su rol en “Secret Invasion”, pero ha sido la primera en compartir fotos del set de rodaje.

“Mi hijo parece un ángel, pero en su desesperada necesidad de estar frente a la cámara, casi destruye un set. Y luego cagar en él”, compartió la actriz en Instagram. En la publicación se adjuntan tres fotografías de su perro, quien casi destruye el set.

Tráiler de “Secret Invasion”

