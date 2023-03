Uno de los temas pendientes en el Universo Cinematográfico de Marvel es qué sucedió con los Skrull tras la película “Capitana Marvel”. En un principio, se trataba de una raza alienígena que buscaba un nuevo hogar debido a que eran perseguidos por la raza Kree. No obstante, fueron presentados como invasores de planetas, lo cual todavía se encuentra entre los temas controversiales del UCM.

¿Se quedaron en la Tierra?, ¿ahora son la raza predominante del planeta? Pues en la película “Spider-Man: Far From Home” se devela que estos personajes están trabajando con S.H.I.E.L.D. para reemplazar a algunos agentes que se encuentran en misiones secretas, como Nick Fury y Maria Hill.

Recién en la serie “WandaVision”, los Skrull regresaron para revelar que Fury se encuentra fuera del planeta Tierra en una misión conjunta con esta raza alienígena. El tema re retomará en la serie “Secret Invasion”, la cual se estrenará en la plataforma Disney Plus el 21 de junio de este año.

¿Cuál es el papel de Emilia Clarke?

Así se verá G’iah, la hija de Talos, en la serie "Secret Invasion". Foto: Vanity Fair

La actriz que saltó al estrellato con su papel en la serie Games of Thrones interpretará a la hija de Talos, aquel Skrull que negoció la situación de refugiados con S.H.I.E.L.D. y ayudó a Capitana Marvel a derrotar a los Kree.

Emilia Clarke, en conversación con el medio Vanity Fair, reveló al público que interpretará a G’iah, la hija de Talos, pero no tiene la mejor relación con su padre. Su caracter es muy fuerte, debido a que ha estado en constante contacto con la guerra.

Como es de esperarse, no tiene la mejor relación con los humanos, así que se podría interpretar de que se trata de una antagonista de la serie.

“Sobre ella tienes una sensación punk. Es una niña refugiada que tenía como padre a Talos, ¿sabes a lo que me refiero? Quizá el hecho de que no supiéramos que no tenía un niño hasta este punto te cuenta todo lo que debes saber sobre su relación”, añade Clarke sobre su papel.

