¿El Universo Cinematográfico de Marvel tiene una nueva heroína? Tras el estreno de “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier”, Marvel Studios prepara nuevas series y películas para expandir la fase 4 del UCM, entre ellas se encuentra “Secret Invasion”.

Por lo pronto, la productora se centra en cerrar la primera temporada de la serie de Falcon, mientras que hay otros rodajes en proceso como el de “Spider-Man: No Way Home”.

En el caso de “Secret Invasion”, se cree que será una serie que narrará una invasión de la raza Skrull en la Tierra. Por lo pronto, solo hay teorías con respecto a la trama pero ya se habrían confirmado los primeros fichajes.

Según reportes, Olivia Colman estaría conversaciones con Marvel Studios. Mientras que el medio Variety explica que también Emilia Clarke es otra de las actrices que están en la mira de la productora.

Estas dos actrices se suman a Samuel L. Jackson y Ben Mendelsohn en el reparto de “Secret Invasion”. La película conectaría con el final de “WandaVision” y “Capitana Marvel 2″, en donde los Skrulls han tomado control de algunas de las organizaciones más importantes del Gobierno de los Estados Unidos.

“The Falcon and the Winter Soldier” y “Loki” podrían tener una segunda temporada

Todo va quedando listo para que “The Falcon and the Winter Soldier” cierre su primera temporada. El 23 de abril, Marvel Studios estrenará el último capítulo de la serie y prepara nuevas producciones que expandirán la fase 4 de la trama de los Vengadores. Inicialmente, se esperaba que Black Widow sea la primera película de esta fase pero se ha tenido que modificar todo el calendario.

Tras el final de la historia de Falcon y el Soldado de Invierno, Marvel Studios se tomará un descanso hasta junio, específicamente hasta el 11. En esa fecha, se estrenará “Loki”, la serie que parte desde “Avengers: Endgame”, exactamente de los viajes del personaje con el Teseracto.

Nuevo calendario de estrenos de Marvel - 2021

WandaVision: ya disponible en Disney Plus.

The Falcon and the Winter Soldier: ya disponible en Disney Plus.

Loki: 11 de julio, 2021, por Disney Plus.

Black Widow: 9 de julio, 2021, por Disney Plus y cines autorizados.

What If...?: mediados de 2021 por Disney Plus

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: 3 de septiembre, 2021.

Venom: Let There Be Carnage: 17 de septiembre, 2021.

Eternals: 5 de noviembre, 2021.

Spider-Man: No Way Home: 17 de diciembre, 2021.

Hawkeye: finales de 2021.

Ms. Marvel: 2021.

Por supuesto, los fans se preguntan si algunas de estas series tendrá una segunda temporada. según explica el medio IGN, “WandaVision” sería una producción de una sola temporada.

Por otro lado, Nate Moore, vicepresidente de producción y desarrollo de Marvel Studios, deja abierta la posibilidad de una segunda temporada de “The Falcon and the Winter Soldier”.

“Definitivamente hemos planteado ideas porque siempre nos gusta seguir pensando en dónde pueden ir las cosas, pero también, francamente, estamos en medio de la pandemia, solo estamos tratando de terminar el programa y asegurarnos de que salga bien. Con suerte, al final de esta temporada, verás el potencial de lo que podríamos contar en una temporada posterior.”

El medio IndieWare le preguntó acerca de otras series que podrían expandir su historia en otra temporada: El que me viene a la mente, y que probablemente no sea un secreto, es Loki. Creo que hay muchas historias en Loki que son realmente irreverentes, inteligentes y geniales. pero también se presta a múltiples temporadas en un una forma en la que no es una excepción”, explicó.

