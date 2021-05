Tras el estreno de “Avengers: Endgame”, Marvel Studios sorprendió, en una pasada Comic Con, con la presentación de las siguientes películas de la fase 4 del universo cinematográfico de los Vengadores. La gran sorpresa de la conferencia llegó al final: el regreso de “Los 4 Fantásticos”.

Por supuesto, no serán los mismos actores de la primera cinta de Fox ya que Chris Evans ha dejado oficialmente el UCM. Recordemos que Capitán América se retiró luego de cumplir su misión de regresar las gemas del infinito a sus respectivas líneas de tiempo.

En las últimas semanas, los rumores indicaban que la productora estaba buscando a Emily Blunt para que sea una de las integrantes del equipo de fantásticos. Lamentablemente, la actriz descartó que haya sido contactada por Marvel.

Recientemente, participó en una entrevista en el medio The Howard Stern Show. “Me encanta Iron Man y cuando me ofrecieron Black Widow (Viuda Negra) estaba obsesionada con Iron Man. Quería trabajar con Robert Downey Jr., habría sido increíble. Pero no sé si las películas de superhéroes son para mí. No me gustan. Realmente no me gustan”, declaró.

Por supuesto, no descarta trabajar en el UCM: “no quiero decir que nunca quiera interpretar a un superhéroe”. Espera que le den un “personaje realmente genial”. en sus últimas declaraciones.

“Venom 2” comparte nuevo póster oficial

Lamentablemente, no se trata de una película del Universo Cinematográfico de los Vengadores. Por lo pronto, Marvel Studios ha aclarado que Venom, Carnage y los demás simbiontes pertenecen al universo de Spider-Man de Tom Holland. Por lo pronto, no se unirán a los héroes de Marvel.

Pese a esto, se trata de una de las sagas que más entusiasmo a despertado en los fans, algo similar como lo que sucedió con Deadpool. Recientemente, la productora compartió el primer tráiler oficial de “Venom: Let There Be Carnage”.

“El actor Tom Hardy, nominado a los Premios de la Academia®️, vuelve a la pantalla grande como el protector letal Venom, uno de los personajes más grandes y complejos de Marvel. Dirigida por Andy Serkis, la película también está protagonizada por Michelle Williams, Naomie Harris y presenta a Woody Harrelson, en el papel del villano Cletus Kasady/Carnage.”, detalló Sony Pictures Argentina.

Quien se suma a la saga es el actor Woody Harrelson, el cual toma el papel de Cletus Kasady (Carnage). Como es de esperarse, Sony ha compartido las primeras imágenes promocionales de la cinta.

Este simbionte rojo toma por asalto el protagonismo del primer póster oficial.

“Venom 2” comparte nuevo póster oficial. (Foto: Sony)

