Marvel: Emma Watson podría aparecer en “Dr. Strange 2″

¿Un nuevo fichaje para Marvel? La actriz Emma Watson estaría en conversaciones para que haga su debut en el Universo Cinematográfico a Marvel a través de la segunda película de Dr. Strange.

El portal ComicBook señala que la recordada estrella de Harry Potter tendrá un papel para Doctor Strange in the Multiverse of Madness, cuyo estreno está programado para mayo de 2021.

El papel que haría Watson en Marvel sería Clea, una hechicera y discípula de Dr. Strange, caracterizado por Benedict Cumberbatch. Este mismo personaje apareció antes en la película de Dr. Strange de 1978.

Cabe precisar que esta información no ha sido confirmada por los representantes de Marvel. ¿Qué opinan? ¿Dará la talla para formar parte de los Avengers en un futuro próximo?

MARVEL | Sin The Wasp

Las cosas se pusieron de color de hormiga. Marvel estaría evaluando reducir el protagonismo de Evangeline Lilly en la próxima película de Ant-Man, después de haber criticado y minimizado la cuarentena por el coronavirus en Estados Unidos.

De acuerdo con We Got This Covered, Marvel Studios habría tomado la decisión de “minimizar severamente su participación en la trama”. El portal explica que Ant-Man 3 se habría centrado en las aventuras de Scott Lang (Paul Rudd) y Hope Van Dine (Evangeline Lilly) “al estilo de James Bond”, pero las declaraciones de Lilly habrían hecho la productora reeplanté la idea original.

Evangeline Lilly, conocida por su papel de The Wasp en el universo de Ant-Man, hizo una publicación en la que aparecía junto a sus hijos en un campamento de gimnasia, a pesar del aislamiento por el coronavirus.