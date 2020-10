Spider-Man 3 es una de las películas más esperadas de Marvel. Aunque aún falte varios meses para el estreno de esta película, más aún si tenemos en cuenta el retraso ocasionado por el coronavirus, ya tenemos una idea de cuándo arrancará el rodaje en Estados Unidos.

La imagen de un afiche de advertencia da cuenta que la próxima película de Marvel iniciará sus grabaciones la próxima semana en el barrio de Queens de la ciudad de Nueva York. El nombre clave para el proyecto será Serenity Now.

Hay que tener en cuenta que las anteriores películas de Spider-Man en Marvel Studios se rodaron bajo los nombres en clave Summer of George y Fall of George, para Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Lejos de casa, respectivamente.

La zona de grabaciones corresponde a la zona de Sunnyside, donde la policía ubicó varios carteles avisando del inicio del rodaje de la película, por lo que exhortan a los vecinos y curiosos a desalojar la zona.

Recordemos que el rodaje de la tercera entrega de Spider-Man estaba programada para septiembre u octubre del presente año, dando cuenta de que se pudo evitar el retraso hasta 2021, como se especuló sobre Marvel en redes sociales.

MARVEL | Retrasos

Marvel Studios simplemente ya no tendrá estrenos en el 2020. La pandemia ha hecho que se retrasen los estrenos de Black Widow y The Eternals hasta el próximo año. No hay manera de saber cómo empezará la Fase 4 de Marvel en la pantalla grande, salvo por WandaVision que llegará a Disney+ en octubre.

Marvel retrasó Black Widow en varias oportunidades. El estreno original estaba programado para mayo de 2020; sin embargo, el coronavirus ha hecho que ahora la película pueda ser vista el 7 de mayo de 2021.

El retraso de Black Widow significa que Marvel hará demorar los lanzamientos de las películas de la Fase 4. The Eternals, que iba a estrenarse en noviembre de este año, llegará recién el 5 de noviembre de 2021. Los mismo puede decirse de Shang Chi and the Legend of the Ten Rings que se estrenará el 9 de julio de 2021.