Una pieza más para debatir sobre las razones del Titán Loco para acabar con la mitad del universo. El episodio de Marvel Zombies en What If...?, disponible en la plataforma Disney Plus, sugiere que Thanos (Josh Brolin) tenía razón en Avengers: Infinity War. La más reciente entrega reveló cómo sería el mundo con los Avengers infectados con el virus de los muertos vivientes.

ALERTA DE SPOILER

El episodio arranca con las escenas de Infinity War. Desafortunadamente, Heimdall (Idris Elba) parecía haber enviado a Bruce Banner (Mark Ruffalo) a una realidad diferente: una donde es devastada por zombies traídos por Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) del Reino Cuántico. Esto obligó a los héroes más poderosos de la Tierra a unirse en un esfuerzo por frenar la propagación del virus.

Dada la línea del tiempo, los acontecimientos ocurren aproximadamente al mismo tiempo que el ataque de Thanos en Infinity War. Es la narración del Vigilante (Jeffrey Wright) en este punto lo que la hace más interesante sobre lo acontecido en la Línea Sagrada del Tiempo: “incluso en los tiempos más oscuros, los humanos darán todo para salvar su planeta. Incluso si eso pudiera poner fin al universo”.

En Infinity War, recordemos que Thanos afirmó que el chasquido fue fundamental para garantizar que la galaxia continúe siendo sostenible. De lo contrario, es solo cuestión de tiempo antes de que sufra el mismo destino que le sucedió a su mundo natal, Titán. Esto quiere decir que tanto Thanos del UCM y Uatu coinciden en los extremos a la hora de sobrevivir al peor de los males.

MARVEL | ¿Qué es el virus zombi?

Si recurrimos a los cómics, el virus zombi es lo más parecido al “Hambre” de la saga Marvel Zombies. Al igual que la raza simbionte que engendró a Venom, el Hambre era un ser sensible que necesitaba un anfitrión y tenía la capacidad de animar a los infectados, simulando funciones básicas de la vida mucho después de que el corazón del anfitrión dejara de latir. Los anfitriones conservaron su inteligencia y personalidad en su estado alterado, volviéndose salvajes solo cuando había un no infectado cerca. La ironía era que los infectados realmente no necesitaban comer, ya que estaban muertos, y solo se sentían impulsados a intentar morder otras formas de vida para que el Hambre pudiera extenderse a nuevos huéspedes.

