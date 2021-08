Las series Loki y What If...?, ambas producciones de Marvel para la plataforma Disney Plus, tendrían algo en común. El primer episodio de What If...? dedicado a Capitana Carter ha despertado la curiosidad de los seguidores de Loki al ver que hay un huevo de pascua dedicado a la superheroína del UCM.

Hagamos algo de memoria. El primer episodio de Loki muestra a la Agencia de Variación Temporal (AVT) arrestando al hermano de Thor (Tom Hiddleston) por escapar usando el Tesseract en Avengers: Endgame. Después de la llegada de Loki a las oficinas de la agencia, los fanáticos notaron un personaje en el fondo que se parecía increíblemente a Peggy Carter.

La directora de Loki, Kate Herron, no desacreditó las teorías de que el personaje era Sharon Carter, lo que generó más especulaciones. Ahora, What If...? parece haber confirmado este posible cameo. La Peggy Carter arrestada en el estreno de Loki puede ser una variante de la Capitana Carter.

MARVEL | Detalles del segundo episodio de What If...?

El estreno de What If...? muestra a Sharon Carter asumiendo el puesto de Steve Rogers en el experimento del suero del supersoldado. La AVT nunca permitiría una línea de tiempo ramificada como esa bajo su supervisión. Debido a esto, la Carter que arresta la AVT en Loki podría ser el mismo que opta por ver al Capi sin la seguridad de una cabina. La AVT solo está tratando de evitar que Peggy Carter se convierta en la Capitana Carter.

LOKI | Escena de Carter en la AVT

Sharon Carter en la AVT de Loki

Hasta ahora, la teoría es solo una especulación. Incluso si el personaje que se muestra en el estreno de Loki es Peggy Carter, no confirma que sea una variante de la Capitana Carter. La AVT arresta a variantes por las infracciones más pequeñas posibles, por lo que Carter podría haber sido atrapada por varias razones.

