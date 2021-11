Error en el tráiler de “Spider-Man: No Way Home” confirmaría la aparición de los otros Hombre Araña

¡A qué está jugando Marvel! Sony Pictures compartió el segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home, y un detalle ha llamado la atención de la comunidad porque supondría la aparición de los Hombre Araña del pasado, es decir, las versiones de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

A diferencia del tráiler internacional de Sony Pictures, la versión doblada al portugués muestra unos segundos de más de la pelea de Spider-Man contra Electro, Sandman y Lagarto. La imagen por sí sola aparenta ser una pelea de tres contra uno; sin embargo, el video muestra que Lagarto recibe un golpe de la nada. La razón sería que hay otro Spidey en la escena solo que aún no ha sido añadido para ocultar la sorpresa.

Puedes verlo tú mismo en este video compartido por la cuenta @DeepNewsNetwork.

Peter le puede ganar a los 3 🔥🔥 porque al Lagarto le quiebra el cuello el aire 🦎🥵.



Veanlo uds mismos: https://t.co/xP792kfeV7 pic.twitter.com/G7Wsu1xPoO — Deep News (@DeepNewsNetwork) November 17, 2021

Recordemos que Marvel se ha acostumbrado a mostrar detalles que no aparecerán en la versión final de la película. Por ejemplo, en Avengers: Infinity War, los avances mostraban a Hulk en la batalla de Wankanda pero este no apareció en la edición que llegó al cine. Probablemente, Sony y Marvel estén haciendo lo mismo con el nuevo tráiler de Spider-Man.

Tom Holland liderará un elenco que también presentará los regresos de Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, Zendaya, Jacob Batalon, Jon Favreau, Marisa Tomei, JB Smoove y Benedict Wong.

Spider-Man: No Way Home llegará a los cines el 17 de diciembre.

Desconocemos si es que veremos en la pantalla grande a todos los Spider-Man. No obstante, según lo que aparezca en No Way Home, la película deberá responder a varias preguntas sobre las sagas de Maguire y Garfield.

Empecemos con la saga de Maguire, que fue dirigida por Sam Raimi. No sabemos si en realidad aparecerá Maguire junto a Holland, pero -de ser así- la película deberá responder sobre la situación emocional del Peter Parker de Maguire. Lo último que supimos de la pareja en esa primera trilogía fue que volvieron a amistarse, pero sin reestablecer del todo la relación.

