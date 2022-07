Thor: Love and Thunder tuvo una escena final que ha dejado a muchos con graves dudas sobre cómo funciona el multiverso de Marvel. El hecho en cuestión involucra a Jane Foster (Natalie Portman) y su nuevo papel en la mitología nórdica. Antes de seguir con el dato, debemos advertir lo siguiente...

ALERTA DE SPOILER

La segunda escena postcréditos de Thor: Love and Thunder, película dirigida por Taika Waititi, muestra a Jane Foster en el Valhalla. Sucede que Foster muere de cáncer en su último esfuerzo por convertirse en Mighty Thor en la batalla contra Gorr.

Luego de los créditos, vemos a Jane Foster en las puertas del Valhalla siendo recibida por Heimdall (Idris Elba). La escena tiene sentido porque Mighty Thor es una guerrera vikinga y al morir heroicamente en batalla accede al Valhalla. Incluso, Valkiria le adelante su destino en el más allá, que es la recompensa a todo asgardiano que muere haciendo lo correcto en batalla.

La escena ha llamado la atención de la comunidad de Marvel, porque podemos suponer que Odin y Loki (la variante de la línea original del UCM, no el Loki de la serie de Disney Plus) también están en el Valhalla. Imaginamos que Marvel Studios prefirió evitar el cameo de Loki en el Valhalla para no confundir a los espectadores.

Si Loki y Foster están en el Valhalla, es probable que en un futuro ambos personajes vuelvan al UCM. Aún falta esclarecer cómo el multiverso y las variantes realmente afectan a la mitología nórdica. ¿Solo existe un Valhalla o hay varios Valhalla para cada universo? ¿Qué es exactamente el Valhalla? ¿Un universo o una realidad alternativa? Estas muchas preguntas siguen pendientes y es algo que Thor 4 no ha podido resolver.

