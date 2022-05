Marvel tiene la costumbre de publicar avances de sus películas con escenas que nunca aparecen en la edición final. La práctica es recurrente para evitar spoilers y así sorprender a la audiencia. Lo mismo ha ocurrido con Doctor Strange in the Multiverse of Madness y aquí te contamos cuáles son esas tomas que no verás en la pantalla grande.

[ALERTA DE SPOILER]

Arranquemos con el tráiler oficial de Marvel Studios en el que Doctor Strange narra: “Todas las noches, sueño el mismo sueño y luego comienza la pesadilla”. En realidad, es Wanda Maximoff quien experimenta un sueño recurrente, viendo un universo donde tiene hijos. Es posible que Doctor Strange in the Multiverse of Madness haya explorado varios sueños en los que Stephen se ve a sí mismo encontrándose con America Chavez, pero el dolor de la cita es más propio de Wanda.

A esto hay que sumar que los avances de Doctor Strange in the Multiverse of Madness implicaban a Strange manejando las consecuencias de los eventos de Spider-Man: No Way Home. Hay una cita, incluso, que Strange “nunca tuvo la intención de que nada de esto sucediera” haciendo referencia al hechizo de olvido que hizo para esconder la identidad de Peter Parker. En la edición final, no hay mayor continuidad que unas pocas líneas.

Una de las escenas más memorables del tráiler muestra a un siniestro Doctor Strange gruñendo: “Las cosas se salieron de control”. En la película, se revela que esta versión de Doctor Strange habita el mundo que ha sido testigo de la devastación de una incursión, pero falta su línea icónica. Curiosamente, cuando los Illuminati ven a Doctor Strange, Mister Fantastic (John Krasinski) explica que el Doctor Strange de la Tierra-838 causó la incursión mientras caminaba en sueños, diciendo: “En tus palabras, las cosas se habían salido de control”.

“Esto va a ser divertido” es otra frase que no se transfirió del tráiler a la película. Si bien “las cosas se salieron de control” indicaban un malvado Doctor Strange, esta línea de Wanda indicaba un potencial heroísmo. Las intenciones de Wanda son mucho más personales que megalómanas, pero actúa como la principal villana de la película. El antagonismo de Wanda estaba cargado de emociones y se le dio una conclusión redentora de “diversión” que nunca fue realmente parte de su historia.

Si bien esta escena no faltaba estrictamente en la película, parecía notablemente diferente. En la película, el Doctor Strange está acompañado por Christine cuando ingresa al universo donde ha ocurrido una incursión, pero en el tráiler parece estar solo. Es probable que la escena haya sido editada para proteger la autenticidad del escepticismo que Christine (Earth-838) muestra inicialmente hacia Doctor Strange y America Chavez.

