Doctor Strange in the Multiverse of Madness tiene tantos cambios que aún no podemos adelantar qué veremos en la pantalla grande. Marvel tiene varios planes, pero nada seguro a la hora de plantear la segunda entrega de la saga, en la que probablemente veamos los multiversos.

Tras conocerse que Scott Derickson, comprometido con el proyecto desde su anuncio oficial, abandonó la dirección para ser reemplazado por Sam Raimi, el portal Hollywood Reporter informó que el guionista Michael Waldron se sumará a la fórmula creativa de la película de Marvel.

El fichaje de Michael Waldron no sería casualidad en Marvel, debido a que también es el guionista principal de la nueva serie Loki para la plataforma Disney+.

Los cambios en la interna del proyecto de Marvel se debería a que Dr. Strange 2 fue vendida como una cinta de terror, por lo que la introducción de Waldron y salida de Derickson se deberían a un cambio considerable del guión.

El estreno de Doctor Strange and the Multiverse of Madness está programado para el 7 de mayo de 2021.

MARVEL | Películas de las Fase 4

Black Widow – 1 de mayo de 2020

Eternals - 6 de noviembre de 2020

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 12 de febrero de 2021

Doctor Strange and the Multiverse of Madness - 7 de mayo de 2021

Thor: Love and Thunder - 5 de noviembre de 2021

Black Phanter 2 - Sin fecha

Guardianes de la Galaxia 3 - Sin fecha

Los 4 Fantásticos - Sin fecha

Blade - Sin fecha

X-Men - Sin fecha