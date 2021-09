Después de siete episodios de presentar diferentes versiones de personajes icónicos de Marvel y destruir universos enteros, la serie de antología What If...? va a revelar el “plan más grande” detrás de todo al cierre de la primera temporada.

A partir del octavo episodio, titulado “¿Y si... Ultron ganó?”, la serie animada de Marvel Studios comenzará a unir todas estas historias aparentemente separadas antes del cierre de temporada.

“Mientras luchamos hacia el final, volveremos a ver a algunos de nuestros héroes”, dice el escritor principal AC Bradley al portal EW. “Y el Vigilante [con la voz de Jeffrey Wright ] aprende algunas lecciones importantes sobre lo que significa ser un héroe y se da cuenta de cuánto significan estas historias, cuánto significan estos mundos para él”.

WHAT IF...? | Tráiler del próximo episodio

Si bien los primeros siete episodios introdujeron nuevas historias que no se han conectado, salvo por la narración de Watcher, Bradley dice que el final de la primera temporada unirá todos los puntos.

“[El plan] fue diseñado para ser de cierta manera, y algunas personas han estado lo suficientemente astutas como para notar que poco a poco estamos viendo más y más la apariencia visual del Vigilante a medida que avanzamos y todo eso fue orquestado desde el principio. Ahora todo está llegando a la punta de una flecha”, señaló.

Bradley también revela que si bien el episodio de esta semana “es su propio episodio, fluye hasta el noveno episodio. Puedes ver el capítulo 8 de forma independiente, pero el nueve lo es - por una vez que realmente respondemos a la etiqueta final”.

Puedes ver todos los episodios de What If...? en la plataforma de video streaming Disney Plus. El octavo episodio se estrena el miércoles 29 de septiembre.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.