Marvel estaría en una nueva producción con los personajes de las series canceladas de Netflix para ‘The Defenders’.

Uno de los peores momentos para todos los fanáticos de Marvel se dio en el año pasado. Esto ocurrió cuando Netflix decidió cortar su alianza con la empresa cancelando la producción de todas las series en su plataforma. Daredevil fue una de las más recordadas, la cual muchos consideraron como la mejor entre las cuatro.

Al parecer, Marvel Studios se encuentra preparando proyectos para este año y se rumorea que uno de ellos es recuperar a los personajes de las series canceladas en Netflix para su nuevo título ‘The Defenders’. Así lo anunció MCU Cosmics, quienes mencionan que todo apuntaría a Daredevil y The Punisher como los principales.

Sin embargo, poder reunir a todos los integrantes de ‘The Defenders’ es un poco complicado, por el hecho de que no será posible recoger los derechos de las series Marvel de Netflix hasta que pasen dos años, así se menciona en el contrato. Debido a esto, se ha anunciado el posible regreso de Daredevil en finales de 2020.

Aún no hay nada oficial por parte de Marvel acerca del retorno de ‘The Defenders’; sin embargo, en Reddit se rumorea que si la serie vuelve esta no estaría integrada por el mismo reparto de la versión de Netflix, en la cual se hicieron referencias a algunos de los acontecimientos del UCM.

