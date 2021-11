¿Quieres sacarle el jugo a tu suscripción de Disney Plus? Más de diez películas de Marvel estarán disponibles en el catálogo en formato IMAX. El anuncio coincide con las próximas novedades que tendremos en la plataforma con las series de Ms. Marvel, Moon Knight y de Obi-Wan Kenobi, entre otras.

Para el viernes 12 de noviembre, Disney Plus contará con el estreno más reciente del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) dos meses y una semana después de su estreno original en el cine. El detalle es que la cinta tendrá el formato IMAX Expanded Aspect Ratio (aspecto expandido estilo IMAX, con formato 1:90:1).

Bajo este mismo formato, Disney Plus contará con un total de 13 películas del UCM, incluyendo Avengers: Infinity War y Endgame, las dos películas de Guardianes de la galaxia, Doctor Strange, la primera Iron Man y otras.

De acuerdo con Disney, los espectadores podrán ver un 26% más de imagen de la película.

La compañía también agregó que más películas de Marvel tendrán formato IMAX con el paso del tiempo para que los usuarios tengan una mejor experiencia.

PELÍCULAS DE MARVEL CON FORMATO IMAX

Ant-Man and the Wasp

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Black Panther

Black Widow

Captain America: Civil War

Captain Marvel

Doctor Strange

Iron Man

Guardians of the Galaxy

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Thor: Ragnarok

SPIDER-MAN | Villanos en el nuevo afiche

El afiche de Spider-Man: No Way Home muestra los tentáculos de Doctor Octopus, el cual será interpretado por Alfred Molina (ya lo hemos visto en el tráiler), y en el fondo vemos al Duende Verde de Willem Dafoe, el mismo que se enfrentó a Tobey Maguire en la saga de Raimi.

Los seguidores de Marvel sabían que Duende Verde aparecería en la película No Way Home por el tráiler, pero las imágenes solo mostraban una de sus clásicas bombas y no al personaje en sí. Recién con el póster vemos la apariencia final de Duende Verde, así como su deslizador.

"Spider-Man: No Way Home". (Foto: Sony Studios/Marvel Studios)

Otros detalles que merecen la atención de los fans de Marvel son la tormenta de arena, que haría referencia a Sandman (personaje de la tercera película de Raimi), y los rayos, que estarían relacionados con Electro (Jamie Foxx), el villano de The Amazing Spider-Man de Andrew Garfield.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.