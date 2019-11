Esta madrugada tuvo sorpresas para todos los fanáticos de las cintas de Marvel. Se revelaron las escenas eliminadas que vendrán en el pack de “Infinity Saga”, el cual contendrá películas desde “Iron Man” del 2008 hasta “Spider-man: Lejos de Casa”. Serán 23 películas del UCM que están incluidas, entre ellas las escenas que nunca pudieron salir a la luz.

Al paso de los días hemos podido conocer algunas de estas escenas como la de la película “Iron Man”, donde se ve a Nick Fury hacer alusión a los mutantes y superhérores, o también a Hulk en “Avengers: Infinity War”, salir de la Hulkbuster. Aquí te mostramos el listado completo de las escenas eliminadas que se incluirán en el pack de Marvel.

Iron Man

- La escena eliminada de Iron Man con Nick Fury haciendo alusión a los mutantes.

Iron Man 2

- La escena de Iron Man con la grabación en video de su padre.

Thor: El Mundo Oscuro

- Se puede ver un final alternativo en el que Thor y Jane se separan. En la escena se ve como Jane le dice a Thor que lo ama, pero no puede ir a Asgard porque no tiene motivos. Thor se molesta ante esta decisión y le hace recordar que como rey, no se quedará en la tierra por ella. Odín y compañía, regresan a Asgard y Thor mira a su pueblo antes de aceptar el trono.

Vengadores: La era de Ultrón

"Capitana Marvel" en "Vengadores: Era de Ultrón".

- La escena eliminada incluye a la Capitana Marvel. Esta imagen se hizo viral por Twitter. Se sabía tiempo atrás que los planes del director eran de incluir a la superheroína en esta cinta, pero como explicó después Kevin Feige, vieron que era muy rápido introducirla al UCM. Esta imagen tan solo es una prueba de como hubiese sido.

Ant-Man

- Se ve a Hank siendo un chico rudo en Panamá.

Capitán América: Civil War

- La escena alternativa en la que Zemo roba el libro rojo en una subasta envenenando a todos.

Doctor Strange

- Se ve como Doctor Strange menciona a Mordo.

Thor: Ragnarok

- Se ve como Hela viene de un callejón en Nueva York y Odín es presentado como un sin techo. Esta escena se mostró en el primer tráiler de la película, pero terminó cambiando porque el director prefirió que sea en el acantilado, un lugar pacífico.

- La otra escena muestra al Gran Maestro persiguiendo a los Revengers, intentando devolver a su campeón al lugar que le corresponde en Sakaar. Después, se ve como el anciano estrella su nave, lo cuál lleva a la escena post-créditos que si vimos en la película.

Black Panther

- Se ve como Okoye interactúa con el agente Ross.

Vengadores: Infinity War y Endgame

- Footage de la prueba para la Black Order de Thanos.

- Una escena con Hulk saliendo de la Hulkbuster durante la pelea en Wakanda de “Avengers: Infinity War”.

- Otra escena en “Avengers: Inifinity War” en la Doctor Strange le dice a Peter “Sálvalos” en referencia a los guardianes.

- Smart Hulk interactuando con Natasha en “Avengers: Infinity War”.

- Footage de la prueba de Smart Hulk.

- Thor al final de “Avengers: End Game” tratando de darle un beso a Valquiria y ella lo rechaza. Luego se ve como bromean restándole importancia a la situación.

Capitana Marvel

Cómic de "Capitana Marvel".

- Se ve una escena con una versión de la Inteligencia Suprema muy parecida a su versión en los cómics. Esto se habría mostrado en la pelea final, después de que Danvers y el avatar de la Inteligencia Supedrema, Mar-Vell, se enfrentasen. Se ve mucho el aspecto verde que los fanáticos de los cómics están acostumbrados a ver.

Ant-Man y The Wisper

- Se ve como Janet y Pym buscan a Elihas Starr/Egghead como causante de la explosión que crea a Ghost.

- Se ve como Janet salva a Hank en el Reino Cuántico.

Este pack tiene un costo de $549,99 en el mercado norteamericano y rápidamente se han visto ofertas en páginas como Ebay, con un precio más elevado de lo normal.