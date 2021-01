Los fans de Marvel siguen rompiéndose la cabeza sobre cómo los X-Men llegarán al Universo Cinematográfico de Marvel. Hay dos posibilidades: o los mutantes siempre han estado esconcidos en el UCM o procederán de una realidad alternativa. Un recordado cómic de la Casa de las Ideas apuesta por lo segundo.

Marvel ha cambiado radicalmente la historia de los X-Men en ‘Dawn of X’. Todos los mutantes (buenos y malos) se han unido como una nación oficial reconocida por el mundo, ubicada en la “isla viviente” de Krakoa. Es allí donde los mutantes cuentan con todo tipo de tecnología, desde armas poderosas hasta portales.

Los mutantes de Marvel más capaces conforman un grupo llamado ‘Los Cinco’, el cual es capaz de resucitar a cualquier X-Men. Más adelante, el grupo pasa a llamarse ‘Los Seis’ y es capaz de hacer expediciones en el multiverso.

Si Marvel toma en cuenta este último detalle para sus películas de la Fase 4, solo sería cuestión de tiempo para que los X-Men por fin aparezca en la pantalla grande. Teniendo en cuenta que WandaVision y Dr. Strange in the Multiverse of Madness explorarán las realidades alternativas, ‘Dawn of X Reboot’ haría que la aparición de los X-Men sea la más orgánica posible y sin salir de lo planteado en los cómics de Marvel.

MARVEL | Futuros estrenos

WandaVision - 15 de enero, 2021

The Falcon and The Winter Soldier - 19 de marzo, 2021

Morbius - 19 de marzo, 2021

Black Widow - mayo 2021

Loki - mediados del 2021

Venom: Let There Be Carnage - junio 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 7 de julio, 2021

What If...? - primera mitad del 2021

Eternals - 5 de noviembre, 2021

Ms. Marvel - finales del 2021

Hawkeye - finales del 2021

Spider-Man 3 - 17 de diciembre, 2021

She-Hulk - inicios del 2022

Moon Knight - inicios del 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 25 de marzo, 2022

Thor: Love and Thunder - 6 de mayo, 2022

Black Panther II - 8 de julio, 2022

Blade - posiblemente 7 de octubre, 2022

Captain Marvel 2 - 11 de noviembre, 2022

Armor Wars - 2022

Ironheart - 2022

Secret Invasion - 2022

Guardians of the Galaxy Holiday Special - 2022

Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 2023

4 Fantásticos - 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 2023

