Cada detalle cuenta en el Universo Cinematográfico de Marvel. Faltan pocos días para el estreno de WandaVision, la primera serie de la Casa de las Ideas para la plataforma de streaming Disney+, por lo que la productora viene compartiendo nuevos avances cada semana.

Hace unos días se publicó un nuevo spot de WandaVision en la que vemos a un personaje desconocido por muchos, pero cuya aparición es clave para el futuro de Marvel en la pantalla grande. Por si no te diste cuenta, Monica Rambeau (Teyonnah Parris) -la hija de Maria Rambeau, piloto y compañera de Capitana Marvel- aparece frente a Wanda con un collar que tiene mucho significado para los seguidores de la franquicia.

Se trata de una cadena que tiene un óvalo con una espada en el centro, una pista de que Rambeau formará parte del Universo Marvel como miembro de la agrupación SWORD, una agencia de contraterrorismo e inteligencia para eliminar amenazas extraterrestres a la seguridad mundial.

La cadena de Marvel está a la venta en la cadena Walmart con la siguiente descripción: “Este collar presenta un colgante con el emblema de SWORD, la fuerza galáctica introducida en CAPTAIN MARVEL que monitorea las amenazas alienígenas a la Tierra. Ver este símbolo en Monica Rambeau provocará recuerdos en Scarlet Witch”.

Se desconoce cuál será el rol de Monica Rambeau en WandaVision. Los fans de Marvel sospechan que Rambeau utilizará sus superpoderes por primera vez a medida que la realidad alternativa alrededor de Wanda y Vision se desmorona.

Monica Rambeau en el tráiler de WandaVision (Disney)

WandaVision llegará a la plataforma de video streaming Disney+ el 15 de enero de 2021.

MARVEL | El vínculo con Friends

El productor ejecutivo Jac Schaeffer habló recientemente con Emmy Magazine sobre WandaVision, una de las series exclusivas de Marvel para Disney+ A diferencia del resto de producciones de Marvel, WandaVision recurre a las sitcoms de antaño para el desarrollo de la trama.

Según el ejecutivo de Marvel, WandaVision tiene influencia de series como ‘Friends’, ‘Parks & Recreation’ y otros programas como ‘I Love Lucy’, ‘The Dick Van Dyke Show’, ‘My Three Sons’, ‘Father Knows Best’ y ‘The Adventures of Ozzie and Harriet’.

“Sabía que había una especie de asombro y sinceridad en los dos. Luego combinas eso con el mundo de la comedia de situación, que a primera vista es falso y ridículo. Pero cuando miras en él, es tranquilo, cálido y enredado sin un sentido compartido de qué es el hogar, qué es la familia y qué es este país. Entonces, preservamos la santidad de su relación y le dimos un giro. Esto va mucho más allá de las bromas”, señaló Schaeffer.