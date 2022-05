Doctor Strange in the Multiverse of Madness vio a Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) convertirse en una villana de pleno derecho, pero su giro hacia la oscuridad podría haberse evitado si hubiera intervenido cierto Vengador. ¿Aún no tienes idea de quién pudo convencer a Bruja Escarlata de detener la búsqueda de sus hijos? Echa un vistazo para que sepas cómo se pudo resolver la trama sin tantas bajas de por medio.

ALERTA DE SPOILER

Wanda Maximoff se convierte en Bruja Escarlata mediante el Darkhold al final de la serie WandaVision. A diferencia de los otros Vengadores, Wanda padeció grandes pérdidas en el UCM: la muerte de su hermano Pietro en Age of Ultron, el asesinato “por dos” de Vision (Wanda lo mató y luego Thanos lo revivió para volver a matarlo) y la desaparición de sus hijos en los eventos de Westview. Si alguien necesita un psicólogo en el UCM, Wanda tendría que ser el paciente más urgente.

Hay un momento en Doctor Strange in the Multiverse of Madness que Bruja Escarlata no acepta los consejos de quienes no han padecido su dolor. No es para menos, ya que ni Strange ni Wong ni America Chavez han pasado por una experiencia parecida. Sin embargo, Hawkeye sí que hubiese servido de mucho para calmar a Wanda.

Hawkeye tiene todos los atributos que lo ayudarían a comunicarse con Wanda y detener su búsqueda asesina para recuperar a sus hijos en el multiverso. Recordemos que él ha sido el confidente de varios Vengadores y su relación con Wanda en películas anteriores demuestra que ambos tienen una conexión especial.

En Avengers: Endgame, por ejemplo, Wanda aseguró brevemente a Hawkeye que Black Widow sabía que su sacrificio no era en vano, por lo que ella es consciente de lo que es para Hawkeye perder a alguien amado.

Además, en Age of Ultron, Wanda se sintió abrumada por la batalla y fue Hawkeye quien vio en ella una potencial aliada a pesar de las circunstancias. “Todo es mi culpa”, dijo Wanda. Hawkeye la animó respondiendo: “No importa lo que hiciste o lo que eras. Si sales, peleas y peleas para matar. Quédate aquí, estás bien, enviaré a tu hermano a buscarte. Pero si sales por esa puerta, eres un Vengador”.

Tampoco hay que olvidar la vez que Hawkeye vuelve a ayudar a Scarlet Witch cuando la rescata del Avengers Compound después de que Tony Stark la confinara a las instalaciones en Civil War. Hawkeye alentó a Wanda a hacer las paces enfrentando activamente sus problemas en lugar de esconderse de ellos.

Si todo esto no es suficiente, Hawkeye pudo compartirle a Scarlet Witch cómo fue su vida como Ronin cuando su familia entera desaparece por el chasquido de Thanos. Al igual que Clint, Wanda también tuvo una respuesta violenta a la pérdida de su familia, por lo que ambos personajes fácilmente pudieron empatizar para evitar el caos final de Doctor Strange 2.

