Estos detalles revelan en qué momento sucede “Spider-Man: No Way Home″ dentro del UCM

Spider-Man: No Way Home es todo un misterio, porque el caos multiversal será todo un evento que alterará el UCM y el resto de películas de la Fase 4. El segundo tráiler ofrece más detalles sobre la trama, los personajes y en qué momento transcurre las aventuras de Spidey dentro de la cronología de las obras de Marvel.

Una de las primeras revelaciones en el segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home es que la escena posterior a los créditos de Spider-Man: Far From Home, donde Mysterio reveló la identidad secreta de Peter Parker al mundo, sucedió una semana después de que Spider peleara contra Mysterio.

SPIDER-MAN | Preguntas por solucionar

Spider-Man: No Way Home sigue directamente este momento, con Peter Parker y MJ escapando de la multitud. No se ha confirmado exactamente cuánto tiempo tarda Spider-Man en acudir a Doctor Strange en busca de ayuda, pero el primer tráiler sugirió que a Peter solo se le ocurrirá la idea cuando vea las decoraciones de Halloween que se asemejen al hechicero.

Todos estos detalles hacen pensar que Spider-Man: No Way Home comienza en el verano de 2024 (ocho meses después de los eventos de Avengers: Endgame) y probablemente salte hacia el otoño o el invierno del mismo año.

MARVEL | Segundo tráiler de Spider-Man 3

Otra gran pista sobre la posición de Spider-Man: No Way Home en la línea de tiempo es la aparición de grietas multiversales durante las tomas finales en el segundo tráiler. El Doctor Strange parece extremadamente preocupado por ellos y le advierte a Peter que no puede detener lo que está a punto de suceder. Las grietas son inquietantemente similares a la Línea Sagrada del Tiempo en la Ciudadela de la serie Loki, precisamente cuando muere He Who Remains. Por lo tanto, es probable que la muerte de He Who Remains se produzca al mismo tiempo que Spider-Man lucha contra el multiversal Sinister Six.

Todo esto también tiene implicaciones para otras partes de la MCU. Por ejemplo, Venom y Eddie Brock tendrán tiempo más que suficiente para sentirse como en casa después de ser teletransportados mientras se revelaba la identidad de Peter Parker. Hawkeye también tendrá que reconocer la apertura del multiverso o encontrar formas inteligentes de ignorarlo.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.