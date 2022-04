Doctor Strange in the Multiverse of Madness es una de las películas más esperadas por la comunidad de Marvel; sin embargo, la obra protagonizada por Benedict Cumberbatch no estará disponible para todos por motivos de censura en Medio Oriente.

El portal The Hollywood Reporter informó que Doctor Strange 2 no se estrenará en ciertos países árabes si es que la producción no desaparece algunas referencias LGBTQ.

Países como Kuwait y Egipto han confirmado la censura al anunciar en cuentas oficiales la cancelación del estreno de Marvel. El motivo detrás de todo esto es la inclusión de America Chavez, una superheroína de Marvel que en los cómics es abiertamente homosexual.

Arabia Saudí también es uno de los países mencionados por The Hollywood Reporter, pero fuentes oficiales del gobierno desmintieron la cancelación; sin embargo, solicitaron a la producción de Marvel editar 12 segundos de metraje en los que America Chavez dice tener “dos madres”.

“Es solo ella hablando de sus madres, porque tiene dos mamás”, dijo a The Guardian Nawaf Alsabhan, supervisor general de clasificación del cine de Arabia Saudí. “Estando en Oriente Medio, es muy difícil pasar algo como esto”.

Disney se ha negado a editar el metraje, por lo que la censura dependerá de las políticas nacionales de cada país.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará en Perú el 5 de mayo.

MARVEL | Morbius entre las peores películas

Las cosas están difíciles para Morbius. La obra cinematográfica del UCM no tuvo la mejor puntuación en Rotten Tomates, el portal especializado en crítica de cine. Jared Leto sigue sin dar en la diana en las producciones de superhéroes, ¿pero acaso Morbius superó a alguna película de Marvel? Echemos un vistazo a la lista para ver qué tal anda la situación de esta película.

La peor película de Marvel en toda su historia, no solo contando el UCM desde Capitán América: el primer Vengador, es Los Cuatro Fantásticos de 2015. La obra dirigida por Josh Trank y guionizada por Jeremy Slater obtuvo un miserable 9% de aprobación. La película perdió más de 80 millones de dólares y ganó los premios Razzie a Peor Director y Peor Película.

