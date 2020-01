Marvel: estos serían los planes de Kevin Feige para los X-Men.

Todos sabemos que los derechos cinematográficos de los X-Men han vuelto a pertenecer a Marvel, y aunque aún no se cuente con noticias oficiales, se sabe que pronto serán introducidos al UCM. Sin embargo, la duda que más intriga a los fans es como ingresarán a este universo y cuales serán los planes para Wolverine.

Un usuario de Reddit que afirma contar con una fuente confiable dentro de los estudios de Marvel ha revelado algunos detalles a estas dudas. A pesar de que siempre estas cosas suelen ser falsas, la persona cuenta con un poco de crédito por el hecho que tiempo atrás compartió una imagen de Capitana Marvel que no se había difundido nunca. Según él, afirma que el plan de Kevin Feige no sería por hacer una nueva película de los X-Men, sino más bien optar por introducir a los mutantes en otras películas del UCM.

“Definitivamente tienen planes para hacer algunas películas individuales de los X-Men. Esa es otra razón por la que Feige está emocionado por tener de vuelta a los X-Men. Muchos pueden tener sus spin-offs o tener un papel mucho más importante del que Fox hizo pensar al público y los fans.”

Por otro lado, se cuestionó sobre la decisión de que Marvel haga películas individuales de los personajes de los X-Men en lugar de grupales. Claro está que muchos fanáticos piensan que hacer un film de equipo traería más ganancias para la industria. El usuario respondió lo siguiente:

“Literalmente estás olvidando que los X-Men se están integrando en el UCM. Otros héroes van a colgar las capas. Estás mirando demasiado hacia adelante.Hay miles de X-Men que no van a estar en el equipo, empecemos por ahí. Algunos van a ser nuevos que no se han visto nunca por temas de diversidad y eso. Feige va a abordar los X-Men en plan Homecoming para que los X-Men sean diferentes a los del universo de Fox, y también habrá una o dos películas de esa franquicia. Los Cuatro Fantásticos son fáciles de hacer. Requiere una película incluirlos en el UCM. No planean hacer lo típico de una trilogía. Planean usar Disney+, las películas y las series, y usar a algunos héroes en plan como a Hulk a base de crossovers. Por no mencionar que ahora van con cuatro películas al año. Tienen suficiente espacio para hacer una película de equipo y dos películas individuales al año o tres películas individuales al año si quieren, además de Disney+ para incluso más héroes que Feige planee introducir. Definitivamente planean hacer películas y series para personajes más pequeños que piensan que no necesitan una gran película de Hollywood en Disney+ y planean darle a ciertos X-Men películas propias. ¿Si tuviese que confiar en mi fuente personal cercana que ha acertado el 99% de las cosas y me ha dado información que he compartido con todos en Reddit o en ti? Lo siento, confío en la fuente. Pero si estás en contra de eso, definitivamente no te van a gustar los planes de Feige, incluyendo a Lobezno.”

