El Universo Cinematográfico de Marvel no solo crecerá a través de las cintas de los Vengadores sino que la productora ya trabaja en series exclusivas para Disney Plus. “The Falcon & The Winter Soldier” se reanudó tras el retorno a la normalidad en República Reca.

Los actores ya están grabando los primeros episodios y se han comenzado a filtrar imágenes del rodaje. A través del medio Murphy’s Multiverse, se dio a conocer unos presuntos villanos.

Se trata de un grupo de moteros que llegan un símbolo en la espalda. Algunos han comenzado a unir puntos y creen que se trataría de un grupo de enemigos vinculados a Red Skull, Mephisto o MODOK.

Por lo pronto no hay una sinopsis oficial de la serie, así que habrá que esperar hasta el 2021 para conocer los planes de Marvel con estos dos Vengadores.

“Va a ser genial y un poco loco. Todo lo que puedo decir es que es nuevo y diferente de lo que has visto hasta ahora. Quiero decir, estará totalmente en línea con todo lo que ha sucedido, pero estos personajes están obteniendo un kilometraje adicional en términos de aprender sobre quiénes son ahora, qué sienten, qué piensan y hay mucha acción, comedia, sabes que habrá comedia Siento que vas a ser feliz. Creo que vas a ser muy feliz. Y hay algunas cosas locas, como cosas que no ves venir de ninguna parte”, comentó previamente el actor Sebastian Stan.

Marvel: se filtran imágenes del set de “The Falcon & The Winter Soldier”. (Foto: Murphy's Multiverse)