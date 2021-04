El Universo Cinematográfico de Marvel ya dio inicio a la fase 4 de los Vengadores con las series “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier” vía Disney Plus. Inicialmente, se esperaba que “Black Widow” sería la primera producción de esta fase pero se tuvo que mover por el coronavirus.

Se esperaba que llegue a los cines en abril de 2020 y luego se movió para finales de ese año; no obstante, los cines continuaban cerrados por las restricciones de reunión y movilidad en varios países del mundo.

Por este motivo, cambiaron todo el calendario de estrenos. Así es como quedó el desarrollo de la fase 4.

Nuevo calendario de estrenos de Marvel - 2021

WandaVision: ya disponible en Disney Plus.

The Falcon and the Winter Soldier: ya disponible en Disney Plus.

Loki: 11 de julio, 2021, por Disney Plus.

Black Widow: 9 de julio, 2021, por Disney Plus y cines autorizados.

What If...?: mediados de 2021 por Disney Plus

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: 3 de septiembre, 2021.

Venom: Let There Be Carnage: 17 de septiembre, 2021.

Eternals: 5 de noviembre, 2021.

Spider-Man: No Way Home: 17 de diciembre, 2021.

Hawkeye: finales de 2021.

Ms. Marvel: 2021.

El día de hoy, 28 de abril, la productora compartió un nuevo avance a modo de celebración del día nacional del superhéroe en los Estados Unidos. La misma actriz Scarlett Johansson compartió unas palabras con los fans.

“¿Cuánto conoces sobre la elusiva Natasha Romanova? Cuando era momento de unir a los Vengadores, ¿a quién llamó S.H.I.E.L.D.? Una integrante de la KGB, agente de S.H.I.E.L.D., Vengadora, luchó en la batalla de Nueva York, luchó contra el Soldado de Invierno, defendió al mundo de Ultron, firmó los acuerdos de Sokovia (...) y luchó contra las fuerzas de Thanos.”, detalla la actriz.

Revelan quién es el Vengador que siempre tuvo la razón en “Civil War”

Ha pasado tanto tiempo en Marvel que ya podemos evaluar el comportamiento de los Vengadores en la película Capitán América: Civil War. Sucede que ni el Capi (Chris Evans) ni Iron Man (Robert Downey Jr.) tenían razón. Ahora con suma confianza, podemos decir que Black Widow (Scarlett Johansson) es el único personaje que siempre tuvo la razón.

Hagamos un poco de historia en las cinta de Marvel. Después de varios errores que acabaron con la muerte de civiles en lugares como Lagos, Sokovia y otros, las Naciones Unidas redactaron los Acuerdos de Sokovia, una medida legal para que las personas con superpoderes sean registradas y colocadas bajo la jurisdicción de la ONU. En otras palabras, los Vengadores solo podían actuar en misiones autorizadas.

El Capitán América se negó al acuerdo por miedo a convertir a los Vengadores en un ejército privado, siempre a las órdenes de la clase política. Tony Stark, por su lado, quería expiar los errores de los Vengadores y vio la supervisión del gobierno como un compromiso razonable.

En este escenario, Black Widow fue la más razonable, porque trabajó en ambos bandos. Primero, Viuda Negra apoyó a Iron Man razonando “si todavía tenemos una mano en el volante, todavía podemos conducir”. No obstante, dejó que Steve Rogers y Bucky Barnes se fueran en lugar de capturarlos.

MARVEL | La situación de Black Widow

Black Widow, entonces, decepcionó a Steve Rogers en un principio y luego acabó siendo una traidora para Tony Stark. La clave es que Viuda Negra vio algo que los Vengadores obviaban: ambos lados eran necesarios.

Por un lado, los Vengadores debían ser sancionados y así garantizar la confianza del público, así el equipo tendría acceso a la financiación del gobierno e inteligencia. No obstante, operar en las tinieblas hace que las misiones sean menos burocráticas y asegurar la acción en tiempos críticos.

Black Widow fue el único Avenger que pudo ver el panorama completo. Como siempre, estaba unos pasos por delante. Tony y Steve vieron las cosas en blanco y negro, pero Natasha había vivido su vida operando en el gris por una razón: cuando juegas a ambos lados de la partida de ajedrez, controlas todo el tablero. Jugó en ambos lados porque era lo correcto, lo que significa que, al final, Black Widow fue el Avenger más sabio en la película.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.