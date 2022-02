Marvel no dejó pasar la Super Bowl 2022 para mostrar el segundo tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La cinta en solitario del hechicero interpretado por Benedict Cumberbatch muestra más detalles del caos que será el choque de realidad alternativas tras su última aparición en Spider-Man: No Way Home.

Los fanáticos de Marvel destacaron las apariciones de Miss América y la Bruja Escarlata. Hay rumores sobre los posibles cameos en Doctor Strange 2 desde hace meses, pero lo que sí queda claro es que Strange ha estado jugando con la línea de tiempo varias veces en los últimos años y ahora pasará factura.

Además de las actuaciones de Cumberbatch y Elizabeth Olsen, el tráiler de Doctor Strange 2 muestra a Chiwetel Ejiofor como Mordo y Benedict Wong como el fiel escudero del Hechicero Supremo. No hay que olvidar a Xochitl Gomez, quien hace de Miss América, ni a Rachel McAdams quien vuelve como Christine Palmer en esta nueva entrega.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness llega a los cines el 6 de mayo.

DOCTOR STRANGE 2 | Sinopsis

“Para restaurar un mundo donde todo está cambiando, Doctor Strange busca la ayuda de su aliado Wong, el nuevo Hechicero Supremo y la Bruja Escarlata más poderosa de los Vengadores, Wanda. Pero una terrible amenaza se cierne sobre la humanidad y el universo entero, que ya no puede hacerse solo con su poder. Aún más sorprendente, la mayor amenaza en el universo se parece exactamente a Doctor Strange… El director Sam Raimi, quien ha expresado una visión del mundo única, cautivará a todos los espectadores con una escala abrumadora y una experiencia visual sin precedentes que trascenderá el tiempo y el espacio”.