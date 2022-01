Nuevos personajes de suman al UCM. La productora sorprendió a los fans con el inicio de la fase 4 a través de Disney Plus con series como “WandaVision”, “Falcon and the Winter Soldier” y “Loki”. Esas series introdujeron a villanos y héroes que serán de suma importancia para el desarrollo de la fase.

Por ejemplo, Valentina Allegra de Fontaine apareció por primera vez en “Black Widow” y reclutó a US Agent al cierre de la serie de Falcon. Pues tras el cierre de la emisión de “Hawkeye”, la productora prepara el estreno de “Moon Knight”.

Esta última serie se ha programado para el 22 de marzo y se espera que no hayan retrasos derivados del coronavirus. Por lo pronto, puedes revistar el primer teaser de televisión que Disney ya distribuye en los Estados Unidos.

Para el lunes 17 de diciembre, la productora compartirá el material extendido de la serie en el marco de los playoffs de la NFL. El actor Oscar Isaac interpretará a Moon Knight pero primero tendrá que pasar por un duro proceso de transformación.

En el avance ya se puede ver el traje que llevará. Una vendajes comienzan a aparecer detrás de él hasta cubrirlo por completo; así es como obtendrá su clásico traje blanco. A su vez, se compartió una escena en la que golpea en el suelo a una criatura extraña.

Tráiler de “Moon Knight”

