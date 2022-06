El Universo Cinematográfico de Marvel tiene muchas historias pendientes por contar. La fase 4 se ha encargado de introducir a jóvenes héroes que se integrarán al equipo de los Vengadores. Por un lado, Kate Bishop fue protagonista de la serie “Hawkeye”, mientras que en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” vimos a America Chavez en acción.

El 8 de junio se estrena “Ms. Marvel”, una serie corta que se encargará de presentar a Kamala Khan como la sucesora y seguidora de Capitana Marvel. Esta producción es justamente la antesala de la segunda entrega de la historia de Carol Danvers (The Marvels).

Recientemente, Marvel Studios compartió un nuevo teaser de la serie, en donde se puede ver con mayor detalle cómo es que Khan obtiene sus poderes. Los productores y guionistas ya advertían que han tenido que modificar algunos detalles de la historia original de los cómics para que vaya acorde con el UCM.

La madre de Kamala se encuentra con varias antigüedades de su familia y pide que se almacenen. La joven, por supuesto, desobedece y va en busca de los brazaletes que encontró.

Estos le dan poderes especiales. En el tráiler se puede ver que manipula un tipo de energía y que también hace crecer sus extremidades. Por lo pronto, se mantiene oculto al villano o agrupación criminal que irá tras de ella, pero ahora se sabe que tendrá contacto con la agente Sadie Deever, personaje interpretado por Alysia Reiner.

Tráiler de “Ms. Marvel”

