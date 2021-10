Marvel Studios dio inicio a la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel con el estreno de “WandaVision”; seguidamente, llegó a la plataforma Disney Plus otras producciones live-action como “The Falcon and the Winter Soldier” y “Loki”.

No obstante, no todas las producciones de esta fase 4 son con actores de carne y hueso, también llegó “What If...?”, una serie animada corta que aborda diferentes historias del multiverso.

Este miércoles 6 de octubre, se estrenará el último episodio. Recordemos que en el pasado episodio vimos que The Watcher fue atacado por Ultron (el mismo robot del UCM pero con las gemas del infinito).

Según los diferentes avances que ha ido estrenado Marvel, ahora es momento de reunir a los Vengadores de diferentes multiversos para poder luchar contra este personaje. El primero en ser reclutado es Doctor Strange en su versión maligna.

En el último teaser, Ultron comenta lo siguiente: “todo es posible en el multiverso”. Seguidamente, tenemos imágenes de resumen de todas las aventuras de los personajes (desde Captain Britain hasta Thor).

No obstante, lo que más ha llamado la atención es el último poster que ha publicado Marvel en sus redes sociales. Se trata de Gamora con la armadura de Thanos.

Anything is possible in the season finale of Marvel Studios' #WhatIf, streaming tomorrow on @DisneyPlus! pic.twitter.com/Liqr5aMkrc — What If...? (@whatifofficial) October 5, 2021

Marvel estrena teaser del último capítulo de “What If...?”. (Foto: Marvel)

