A través de Disney Plus ya se comparten las primeras series de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel: “WandaVision”. “The Falcon and the Winter Soldier” y “Loki”. Por otro lado, se prepara el estreno de la serie animada “What if...?”.

Esta última producción explorará nuevas historias en el UCM partiendo desde las cintas que ya hemos visto pero que presentarán futuros alternativos. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si Peggy Carter haya sido la elegida para el suero que convirtió a Steve Rogers en un super hombre.

Tan solo en las primeras imágenes de la serie vemos que Tony Stark no fue secuestrado en su paso por el Medio Oriente sino que fue salvado por Erik Killmonger. Como es de esperarse, vemos que los mismos actores de doblaje se han encargado se darle vida a sus respectivos personajes.

Inclusive, se muestra a otro equipo de Vengadores durante las escenas de la primera película de Avengers. Se trata de diferentes multiversos que podrían haber ocurrido si solo un detalle hubiera cambiado.

La serie se estrenará de forma exclusiva por Disney Plus el 11 de agosto. Podrás ver la serie en inglés, subtitulada o doblada al español; serán 23 episodios que abordarán diferentes temáticas en el UCM.

“Loki”: ¿notaste a Thor Rana en el capítulo 5 de la serie?

A través de Disney Plus, Marvel Studios comparte las primeras series de la fase 4 de los Vengadores: “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” y “Loki”. Esta última producción actualmente comparte sus primeros episodios.

Hemos visto que Loki fue apresado por la autoridad del tiempo luego de haber escapado con el teseracto durante la misión de los Vengadores en Nueva York. Como es de esperarse, se ha visto envuelto en nuevas aventuras.

En el capítulo 4 de la serie vimos que el protagonista fue eliminado por una de las varas de los agentes de TVA pero realmente no ha muerto, sino que fue trasladado al ‘fin del mundo’.

Se trata de una dimensión en donde la organización del tiempo envía a todas las realidades alternas para que eventualmente se congelen y no se desarrollen. Los seres vivos, por otro lado, son devorados por Alioth, uno de los seres más poderosos del UCM y de los cómics de Marvel.

En el capítulo 5 vemos que se une a un nuevo equipo de Lokis y se revela que también están varados allí. Curiosamente, en la base secreta se logra ver un Mjolnir y al lado un frasco en donde se encuentra Thor Rana.

En los cómics es conocido como Simon Walterson y simplemente es un humano que fue transformado en rana por un hechizo.

“Loki”: ¿notaste a Thor Rana en el capítulo 5 de la serie?. (Foto: Marvel)

