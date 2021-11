No cabe duda que el Universo Cinematográfico de Marvel tiene muchas más historias por contar. En este momento, ya se desarrolla la fase 4 de lo Vengadores en Disney Plus con series como “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” y “Loki”. Por otro lado, han estrenado en cines “Black Widow”, “Shang-Chi” y “Eternals”.

Pero esto es solo el inicio. A través de la plataforma de streaming, la productora estrenará otras series cortas como “Moon Knight”, “She Hulk” y “Ms. Marvel”, las cuales se encargarán de introducir nuevos personajes para el equipo de Vengadores.

En el marco de la Disney Plus Day, se ha compartido el primer vistazo a estas tres últimas producciones mencionadas. Por un lado, Oscar Isaac revela que su personaje se despierta en la actualidad lego de estar en un museo por cientos de años. Él interpretará el papel de Moon Knight, el cual podría tener un rol de antihéroe en el UCM.

Tatiana Maslany, por otro lado, da sus primeros pasos en el universo de los Vengadores como una abogada llamada Jennifer Walters (She Hulk). Por lo pronto no se sabe cómo consigue sus poderes pero Hulk está presente en un experimento que podría darle ese color verde característico.

Finalmente, una pequeña heroína se suma a la parrilla de nuevos Vengadores o Young Avengers. Ms. Marvel es solo una pequeña estadounidense que es muy fan de Capitana Marvel. Copia su traje y comienza a probar sus poderes.

Los tres avances se publicarán en Disney Plus luego de una horas. Disney utiliza la misma estrategia de promoción que Obi-Wan Kenobi, la serie de Star Wars.

Tráiler de Moon Knight

Tráiler de “She Hulk”

Tráiler de “Ms. Marvel”

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.