Tras el cierre de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, la productora va por otro éxito, pero ya no en taquilla, sino en la plataforma Disney Plus. Recordemos que la fase 4 se ha caracterizado por desarrollarse vía series más que por películas.

Para poder entender Doctor Strange 2, debes sí o sí contar una suscripción en la plataforma de streaming y ver “WandaVision”. Pues Marvel mantendrá esta fórmula con “Ms.Marvel”. Esta serie será fundamental para la película “The Marvels” o Capitana Marvel 2.

El personaje Kamala Khan será interpretado por Iman Vellani, quien solo tiene 19 años de edad. La serie será un drama adolescente, en donde Khan encuentra unos brazaletes que le otorgan poderes.

Como no sabe qué traje usar, decide llevar los colores de su heroína: Capitana Marvel. Justamente, en el nuevo tráiler oficial, podemos ver que discute con uno de sus compañeros por el traje y el casco que vestirá para luchar.

Esta versión de la superheroína cuenta con poderes diferentes a los del cómic. No solo puede hacer crecer sus extremidades, sino que también puede crear elementos con la extraña energía que sale de sus brazos.

Nuevo tráiler de “Ms. Marvel”

