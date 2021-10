Los Vengadores ahora cuentan con aventuras en solitario, por lo menos durante el inicio de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. A través de Disney Plus ya se comparten las primeras series, como “WandaVision”, “Loki” o “The Falcon and the Winter Soldier”.

La productora trabaja también en el estreno de sus nuevas películas como “Shang-Chi” o “Black Widow”. Durante noviembre, tendremos dos producciones, una que llegará a los cines y otra disponible en Disney Plus.

La primera es “Eternals”, una película que introducirá a los seres más poderosos, hasta el momento, del UCM. Mientras que la segunda producción es una serie en solitario de Hawkeye.

Según las filtraciones, Marvel trabaja en cerrar la historia del agente secreto para dejar el relevo a Kate Bishop, su aprendiz. Recientemente, se estrenó vía YouTube un tráiler extendido de la serie en donde se les ve a ambos en acción.

Fecha de estreno de Hawkeye

El avance simplemente muestra un día cualquiera de Clint Barton, hasta que se ve envuelto en una persecución. Kate Bishop llega a ayudarlo y así es como comienza esta nueva aventura del UCM.

La serie Hawkeye llegará de forma exclusiva a Disney Plus el 24 de noviembre. Recuerda que el 5 del mismo mes, se estrenará “Eternals”.

