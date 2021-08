Marvel Studios ya ha dado inicio a la promoción de las primeras películas de la fase 4 de los Vengadores. Luego del estreno de las series “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” y “Loki” en Disney Plus, ahora ce centrará en sus largometrajes. Por lo pronto, tiene dos proyectos importantes.

“Shang-Chi ans the Legend of the Ten Rings” se estrenará el 3 de septiembre. Allí se introducirá a varios personajes importantes para el futuro de los Vengadores, como Shang-Chi o el villano Abominación.

Por otro lado, Marvel Studios tiene entre manos una cinta que explicará el origen de la humanidad: “Eternals”. Recordemos que “Loki” ya explicó cómo es que funciona la línea de tiempo y que estamos entrando en la guerra de los multiversos.

Nuevo tráiler de Eternals

A través de YouTube, la productora compartió el tráiler final de la película. Ajak, personaje interpretado por Salma Hayek, es quien nos da un contexto: todo parece indicar que la Tierra se destruirá en siete días, ya que el retorno de los seres vivos desaparecidos por Thanos ha causado una acumulación de energía.

Los Eternals son una raza que llegó hace 7000 años atrás con el objetivo de proteger a los humanos de los Deviants, otra raza que vivía en este planeta. Por supuesto, se les interroga a estos poderosos seres por qué no ayudaron a combatir a Thanos.

